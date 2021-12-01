Акции Freedom Holding corp. стали самыми популярными среди владельцев карт Банка «Фридом Финанс» с программой «Кэшбэк акциями»

В банке опубликовали предварительные результаты за 2021 год по уникальной программе «Кэшбэк акциями», привязанной к мультивалютной карте. Более 35% пользователей выбирали Freedom Holding corp. При этом клиентам, отдавшим предпочтение акциям одноименного холдинга, был выплачен наибольший кэшбэк в рублевом выражении – почти 3 млн рублей, а максимальный доход на одну ценную бумагу Freedom Holding corp. составил более 600 000 рублей.

Freedom Holding Corp. ведет свою операционную деятельность в десяти странах мира, в России холдинг представлен ИК «Фридом Финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и Банком «Фридом Финанс».

Справка:

ИК «Фридом Финанс» — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») основан в 1990 году и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в России. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает более 30 офисов Банка «Фридом Финанс». Банк «Фридом Финанс» профессионально оперирует на рынке на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

На 1 ноября 2021 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 9,05 млрд рублей, уставный капитал — 1,58 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 4,46 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.