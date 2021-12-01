ПСБ: Норильский никель входит в новую фазу инвестиционного цикла. Краткий обзор прошедшего дня стратегии.

Норильский никель (MOEX: GMKN) вчера провёл день стратегии. Компания представила обновлённую инвестиционную программу до 2030 года, которая позволит увеличить добычу металлов, снизить выбросы, а также улучшить безопасность труда за счёт модернизации текущих активов и постройки новых производственных мощностей. Кроме этого, Норникель рассказал о своих планах по расширению присутствия в Европе для увеличения своей доли на рынке высококачественного никеля.

Таким образом, к 2030 году компания рассчитывает увеличить производство никеля и металлов платиновой группы более чем на 52% в сравнении с данными 2020 года, а меди на 23%. Рекомендуем «покупать» бумаги Норникеля с целевой ценой 26 767 рублей/акция.

Производственный прогноз на 2022 год и новый инвестиционный цикл Норникеля

Компания пересмотрела свои прогнозы по добыче. Из-за аварии на «Таймырском» (добыча восстановлена в мае 2021 года) и «Октябрьском» (полное восстановление добычи в начале декабря текущего года) месторождениях, а также на Норильской обогатительной фабрике, добыча по итогам 2021 года, по оценкам компании, снизится по всей корзине металлов. Производство никеля составит около 200 тыс. т, что ниже прошлогодних значений на 16%, объём произведенной меди сократится на 19%, до 345 тыс. т, падение производства платины и палладия составит 92,5 тонн, что на 15% ниже показателей прошлого года. В период с 2022 по 2024 года объём производства никеля и металлов платиновой группы постепенно будет восстанавливаться к показателям 2020 года. По меди ситуация несколько иная, по оценкам Норникеля, в 2022-2024 годах производство не будет расти из-за плановой модернизации печей на Надеждинском медеплавильном заводе.

Большое внимание менеджмент компании уделил своим инвестиционным проектам до 2030 года, которые подразумевают модернизацию текущих активов для повышения эффективности и безопасности производства, а также для сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду. Крупнейшим проектом, который направлен на снижение выбросов CO2, станет «Серная программа 2.0» Норильского дивизиона. Норникель планирует направить на реализацию от 4,1 до 4,3 млрд долларов. Одним из этапов проекта является сокращение выбросов диоксида углерода на медном производстве для соответствия отраслевым стандартам. Кроме этого, компания нацелена на обновление концентратора на Талнахской обогатительной фабрике, что позволит увеличить EBITDA компании на 150 млн долл., а объём обрабатываемой руды вырастет на 8 млн т в год, введение в эксплуатацию планируется в 2023-2024 гг. Также к 2026-2027 гг. в планах Норильского никеля построить новые обогатительные мощности. Таким образом, к 2027 году Норникель полностью заменит обогатительные мощности в Норильском дивизионе и удвоит их.

Стратегия компании также подразумевает обновление плавильных мощностей, в первую очередь для никеля и меди. Строительство новой фабрики в Мончегорске позволит увеличить объём производства меди на 150 тыс. тонн в год, выход на проектную мощность запланирован в 2025 году. Также компания планирует расширение производственных мощностей в Харьявалте, в результате чего производство никеля вырастает с текущих 65 тыс. т, до более чем 100 тыс. т в год. Со слов менеджмента компании, расширение производства в Европе очень важно для позиционирования компании на рынке высококачественного никеля, который используется в производстве аккумуляторных батарей для электрического транспорта. Затраты на данные инвестиционные проекты составят 1,4 млрд долларов.

Таким образом, на капитальные затраты по инвестиционным программам Норильского никеля в 2022 году будет направлено 4 миллиарда долларов, а совокупные расходы на модернизацию, обновлению и постройку новых активов до 2030 года составят около 14 млрд дол., в результате чего компания рассчитывает увеличить производство никеля на 57% в сравнении с показателями 2020 года, до 270 тыс. т, платины и палладия до 5,3 млн унц. (+52%), объём выпуска меди составит 520 тыс. т (+23%).

Прогнозы по рынкам металлов

В ходе дня стратегии Норильский никель дал прогнозы по рынку металлов платиновой группы, а также никеля.

Дефицит полупроводников оказал на рынок палладия более существенное влияние, чем на рынок платины. Предложение палладия в текущем году увеличилось на 0,5 млн унц. за счёт восстановления производства в Южной Африке, что позволило полностью компенсировать снижение производства в России. В итоге, баланс рынка в текущем году окажется в небольшом дефиците, порядка 0,2 млн унц, в следующем году ожидается постепенная нормализация ситуации с полупроводниками, что повысит спрос со стороны автомобильных концернов, однако до 2023 года, по оценкам компании, производство машин скорее всего не вернётся к допандемийным значениям. Ожидается, что в 2022 году рынок палладия будет в дефиците в размере 0,3 млн унций.

Несмотря на рост использования платины в грузовиках из-за ужесточения экологических норм, а также рекордно высокий спрос в прочих промышленных секторах, маловероятно, что потребление сможет полностью покрыть увеличение производства в текущем году в ЮАР. Также негативно скажется снижение спроса со стороны ETF ориентированных на платину. Таким образом, в 2021 и 2022 года, Норникель ожидает профицита на рынке платины в размере 0,9 и 1,1 млн унций соответственно.

Активный рост спроса вместе со снижением предложения оказали существенное влияние на рынок никеля в текущем году. Компания ожидает, что на фоне снижения добычи в Индонезии и роста производства нержавеющей стали и аккумуляторных батарей, в 2021 году рынок никеля будет дефицитным. Спрос превысит предложение на 149 тыс. т (ранее прогнозировалось, что по итогам года будет профицит в 52 тыс. т). В 2022 году рынок вероятнее всего перейдёт в стадию профицита в размере 59 тыс. т. Однако отмечается, что в случае с высокосортным никелем, на который делает ставку компания, будет наблюдаться баланс спроса и предложения.

Финансовые показатели

Из-за активной реализации инвестиционных программ, Норильский никель планирует до 2024 года увеличить количество персонала на 14 000 человек, что повлечёт за собой увеличение расходов на оплату труда в следующем году на 20%, как за счёт индексации окладов, так и за счёт премирования.

В части НДПИ Норникель не ожидает существенного увеличение налоговой нагрузки в 2022 году. Повышение налога на добычу полезных ископаемых будет нивелировано отменой экспортных пошлин с 1 января следующего года. С 2023 года может быть введена прогрессивная налоговая ставка по налогу на прибыль, которая будет зависеть от размера капитальных затрат, но пока какой-либо определённости со стороны федеральных властей нет.

Текущая формула для определения дивидендных выплат (60% от EBITDA, если коэффициент Net Debt/EBITDA<1,8X) перестаёт применяться с 2022 финансового года. Норильский никель предлагает направлять на выплаты объём средств, который будет соответствовать значению от 50% до 75% свободного денежного потока. Данный шаг необходим из-за начала нового инвестиционного цикла компании. Решение об утверждении новой дивидендной политики будет принято после пересмотра акционерного соглашения в 2023 году. До завершения основных капитальных вложений, дивидендная доходность компании снизится, однако в долгосрочной перспективе вновь вернётся к двузначным значениям.

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