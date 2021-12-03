Комментарии

Росбанк: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма

Фондовый рынок: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма. Европейские индексы потеряли 0.7-1.8% капитализации на фоне беспокойств об опасности «омикрона». Однако, индексы в США вновь зафиксировали рост (0.8-1.8%) в четверг, на этот раз на новостях о продлении госфинансирования правительства до февраля. Китайские акции демонстрируют смешанные настроения из-за коррекции акций ИТ-сектора – крупнейший такси-сервис Didi готовится к делистингу в США с последующим переходом на биржу Гонконга.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизируется около 1.43% годовых. Все больше представителей ФРС США поддерживают идею сокращения QE для перехода к циклу повышения учетной процентной ставки в 2022 году. Экономисты SG пересмотрели свой прогноз (обзор доступен для подписчиков SG Markets) действий ФРС, предположив сворачивание программы до конца марта следующего года и до 3-х повышений во 2п’22. Из них первые два могут реализоваться с высокой вероятностью, а третий по ситуации в экономике. По их мнению, повышение ставки продолжится в 2023-2024 гг. до уровня «нейтральной» ставки 2.0-2.25%, однако темпы и конечная цель будут зависеть от инфляционной картины.

Сырьевой рынок: Гибкость ОПЕК+ удержала котировки Brent вблизи $70/барр. Страны-производители договорились о наращивания добычи на 400 тыс. барр. / день в январе, однако оставили за собой право оперативно реагировать на меняющиеся условия. Принимая во внимания риски пандемии и планы других стран по управлению своими запасами, «оперативная реакция» сумела предостеречь котировки от падения – первой реакций стало падение котировок Brent до $66/барр.

Мировые валюты: Пара евро-доллар балансирует вокруг отметки 1.1300 в ожидании отчета NFP по американскому рынку труда (сегодня в 16:30 мск). Доллар США может укрепить преимущество в случае выхода сильных данных по найму (прогноз: 550 тыс. человек в ноябре против 531 тыс. человек в октябре) и темпам роста заработных плат.

      Ключевые события сегодня      

 

Показатель

Время, мск

Страна

Период

Посл. знач.

Консенсус

 

Индикатор деловых ожиданий PMI в сфере услуг

04:45

Китай

Ноябрь

53.8

52.5

 

Изменение занятости, без учета с/х

16:30

США

Ноябрь

531k

535k

 

Уровень безработицы

16:30

США

Ноябрь

4.6%

4.5%

 

Индикатор ожиданий ISM в сфере услуг

18:00

США

Ноябрь

66.7

65.0

 

Заказы товаров длительного пользования

18:00

США

Октябрь

-0.5%

-

      Наши прогнозы       

На конец периода

1к'22

2к'22

3к'22

4к'22

2020

2021

2022

USD/RUB

72.0

72.5

73.0

72.5

74.1

71.5

72.5

EUR/RUB

82.1

81.2

80.3

81.2

90.7

-

81.2

EUR/USD

1.14

1.12

1.10

1.12

1.22

-

1.12

Brent, $/барр.

80.0

80.0

75.0

75.0

51.3

-

75.0

ВВП, % г/г

4.0

-0.1

2.7

2.6

-3.0

4.0

2.3

Ключевая ставка ЦБ, %

8.00

8.00

7.75

7.25

4.25

8.00

7.25

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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