Росбанк: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма

Фондовый рынок: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма. Европейские индексы потеряли 0.7-1.8% капитализации на фоне беспокойств об опасности «омикрона». Однако, индексы в США вновь зафиксировали рост (0.8-1.8%) в четверг, на этот раз на новостях о продлении госфинансирования правительства до февраля. Китайские акции демонстрируют смешанные настроения из-за коррекции акций ИТ-сектора – крупнейший такси-сервис Didi готовится к делистингу в США с последующим переходом на биржу Гонконга.

Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизируется около 1.43% годовых. Все больше представителей ФРС США поддерживают идею сокращения QE для перехода к циклу повышения учетной процентной ставки в 2022 году. Экономисты SG пересмотрели свой прогноз (обзор доступен для подписчиков SG Markets) действий ФРС, предположив сворачивание программы до конца марта следующего года и до 3-х повышений во 2п’22. Из них первые два могут реализоваться с высокой вероятностью, а третий по ситуации в экономике. По их мнению, повышение ставки продолжится в 2023-2024 гг. до уровня «нейтральной» ставки 2.0-2.25%, однако темпы и конечная цель будут зависеть от инфляционной картины.

Сырьевой рынок: Гибкость ОПЕК+ удержала котировки Brent вблизи $70/барр. Страны-производители договорились о наращивания добычи на 400 тыс. барр. / день в январе, однако оставили за собой право оперативно реагировать на меняющиеся условия. Принимая во внимания риски пандемии и планы других стран по управлению своими запасами, «оперативная реакция» сумела предостеречь котировки от падения – первой реакций стало падение котировок Brent до $66/барр.

Мировые валюты: Пара евро-доллар балансирует вокруг отметки 1.1300 в ожидании отчета NFP по американскому рынку труда (сегодня в 16:30 мск). Доллар США может укрепить преимущество в случае выхода сильных данных по найму (прогноз: 550 тыс. человек в ноябре против 531 тыс. человек в октябре) и темпам роста заработных плат.

Ключевые события сегодня Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус Индикатор деловых ожиданий PMI в сфере услуг 04:45 Китай Ноябрь 53.8 52.5 Изменение занятости, без учета с/х 16:30 США Ноябрь 531k 535k Уровень безработицы 16:30 США Ноябрь 4.6% 4.5% Индикатор ожиданий ISM в сфере услуг 18:00 США Ноябрь 66.7 65.0 Заказы товаров длительного пользования 18:00 США Октябрь -0.5% -

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