Росбанк: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма

Фондовый рынок: Картина остается разнородной из-за неясной угрозы нового штамма. Европейские индексы потеряли 0.7-1.8% капитализации на фоне беспокойств об опасности «омикрона». Однако, индексы в США вновь зафиксировали рост (0.8-1.8%) в четверг, на этот раз на новостях о продлении госфинансирования правительства до февраля. Китайские акции демонстрируют смешанные настроения из-за коррекции акций ИТ-сектора – крупнейший такси-сервис Didi готовится к делистингу в США с последующим переходом на биржу Гонконга.
Базовые ставки: Доходность UST’10 стабилизируется около 1.43% годовых. Все больше представителей ФРС США поддерживают идею сокращения QE для перехода к циклу повышения учетной процентной ставки в 2022 году. Экономисты SG пересмотрели свой прогноз (обзор доступен для подписчиков SG Markets) действий ФРС, предположив сворачивание программы до конца марта следующего года и до 3-х повышений во 2п’22. Из них первые два могут реализоваться с высокой вероятностью, а третий по ситуации в экономике. По их мнению, повышение ставки продолжится в 2023-2024 гг. до уровня «нейтральной» ставки 2.0-2.25%, однако темпы и конечная цель будут зависеть от инфляционной картины.
Сырьевой рынок: Гибкость ОПЕК+ удержала котировки Brent вблизи $70/барр. Страны-производители договорились о наращивания добычи на 400 тыс. барр. / день в январе, однако оставили за собой право оперативно реагировать на меняющиеся условия. Принимая во внимания риски пандемии и планы других стран по управлению своими запасами, «оперативная реакция» сумела предостеречь котировки от падения – первой реакций стало падение котировок Brent до $66/барр.
Мировые валюты: Пара евро-доллар балансирует вокруг отметки 1.1300 в ожидании отчета NFP по американскому рынку труда (сегодня в 16:30 мск). Доллар США может укрепить преимущество в случае выхода сильных данных по найму (прогноз: 550 тыс. человек в ноябре против 531 тыс. человек в октябре) и темпам роста заработных плат.
|
|
|
Показатель
|
Время, мск
|
Страна
|
Период
|
Посл. знач.
|
Консенсус
|
|
Индикатор деловых ожиданий PMI в сфере услуг
|
04:45
|
Китай
|
Ноябрь
|
53.8
|
52.5
|
|
Изменение занятости, без учета с/х
|
16:30
|
США
|
Ноябрь
|
531k
|
535k
|
|
Уровень безработицы
|
16:30
|
США
|
Ноябрь
|
4.6%
|
4.5%
|
|
Индикатор ожиданий ISM в сфере услуг
|
18:00
|
США
|
Ноябрь
|
66.7
|
65.0
|
|
Заказы товаров длительного пользования
|
18:00
|
США
|
Октябрь
|
-0.5%
|
-
|
На конец периода
|
1к'22
|
2к'22
|
3к'22
|
4к'22
|
2020
|
2021
|
2022
|
USD/RUB
|
72.0
|
72.5
|
73.0
|
72.5
|
74.1
|
71.5
|
72.5
|
EUR/RUB
|
82.1
|
81.2
|
80.3
|
81.2
|
90.7
|
-
|
81.2
|
EUR/USD
|
1.14
|
1.12
|
1.10
|
1.12
|
1.22
|
-
|
1.12
|
Brent, $/барр.
|
80.0
|
80.0
|
75.0
|
75.0
|
51.3
|
-
|
75.0
|
ВВП, % г/г
|
4.0
|
-0.1
|
2.7
|
2.6
|
-3.0
|
4.0
|
2.3
|
Ключевая ставка ЦБ, %
|
8.00
|
8.00
|
7.75
|
7.25
|
4.25
|
8.00
|
7.25