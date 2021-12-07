«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — штамм «омикрон»

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 3 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в красной зоне. S&P 500 снизился на 0,84%, до 4538 пунктов, Nasdaq упал на 1,92%, Dow Jones потерял 0,17%. Положительную динамику продемонстрировали эмитенты из сектора нециклических потребительских товаров (+1,4%) благодаря дискаунтерам и продуктовым ретейлерам, а также коммунальные компании (+1,01%). В аутсайдерах оказались представители сектора циклических потребительских товаров (-1,84%), ИТ (-1,65%) из-за ослабления аппетита инвесторов к риску, а также финансовые компании (-1,54%) ввиду снижения доходности трежерис.

· Отчет Marvell Technology (MRVL: +17,7%) за третий квартал и прогноз на следующий период превзошли ожидания рынка. Ключевой фактор роста — ЦОД.

· DocuSign (DOCU: -42,2%) отчиталась по продажам хуже предварительных оценок инвесторов. Квартальный прогноз также разочаровал участников рынка. Отмечается изменение поведения клиентов и снижение спроса.

· Didi Global (DIDI: -22,2%) планирует делистинг своих АДР с NYSE, а также размещение на бирже в Гонконге.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Рынки продолжают следить за новостями о штамме «омикрон». Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что собранные данные о новом варианте коронавируса носят обнадеживающий характер. Небольшое исследование, проведенное в Южной Африке, показало, что, хотя штамм «омикрон» более заразен по сравнению с предыдущими мутациями, однако, по всей видимости, вызываемое им заболевание протекает у пациентов в более легкой форме. Тем не менее ученые подчеркивают, что для масштабных выводов первичных данных недостаточно, поскольку еще неизвестно, как «омикрон» будет распространяться в различных регионах, включая США, где вариант «дельта» пока обусловливает высокий уровень заражений. Восприимчивость штамма «омикрон» к представленным на рынке вакцинам также остается фактором неопределенности. Разработчики вакцин адаптируют свои препараты к новому варианту коронавируса, а администрация Байдена готовится к ускоренной выдаче разрешений на их применение. На этом фоне банк Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 2022 году с 4,2% до 3,8%, указывая на риск более быстрого распространения штамма «омикрон», возможный дефицит рабочей силы, а также ужесточение ограничений на международную мобильность, что может оказать давление на предложение.

Ноябрьский отчет по занятости, опубликованный в пятницу, отразил более слабый по сравнению с ожиданиями прирост количества новых рабочих мест, но изменение коэффициента участия способствовало снижению уровня безработицы. Эти данные укрепляют ожидания того, что ФРС начнет ужесточать проводимую монетарную политику уже в 2022 году, и могут способствовать принятию решения об ускорении сокращения QE уже на декабрьском заседании FOMC.

· Азиатские площадки продемонстрировали негативную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,36%, китайский CSI 300 потерял 0,17%, гонконгский Hang Seng упал на 1,76%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,37%.

· Аппетит к риску неуверенный. Фьючерс на нефть марки Brent превышает $71 за баррель. Золото торгуется примерно по $1781 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 58 пунктов после появления оптимистичных комментариев по поводу поведения штамма «омикрон».

Индекс широкого рынка торгуется вблизи нижней границы восходящего канала на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикатор MACD сигнализирует о сохранении «медвежьих» настроений, а RSI продолжает удерживаться ниже 50 пунктов, указывая, однако, на затухание нисходящей тенденции.

9 декабря квартальный отчет представит ретейлер Costco (COST). Консенсус-прогноз предполагает, что выручка компании составит $50,4 млрд (+16,7% г/г), а EPS достигнет $2,62 (+14,4% г/г). Walmart, крупнейший конкурент Costco, недавно продемонстрировал сильный рост продаж, хотя отметил некоторые проблемы с запасами, связанные с узкими местами цепочек поставок. Costco, второй по величине ретейлер в мире, вероятно, неплохо справился с проблемами, поскольку еще в начале 2021-го компания лицензировала собственный судоходный флот. Инвесторы также будут ожидать увеличения трафика как в офлайн-, так и в онлайн-сегменте. Это может привести к повышению размера членских взносов, что благоприятно отразится на годовой прибыли Costco.