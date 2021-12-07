Комментарии

«Фридом Финанс»: Котировки снова устремились вниз

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась со снижения. Индекс Мосбиржи растерял рост, набранный за неделю. Лидерами снижения стали акции ИСКЧ (-9,57%) и ТКС (-8,92%). Лучше рынка выглядели бумаги Акрона (+3,12%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.

Фондовый рынок вновь охватила коррекция. В отсутствие локальных событий основное влияние на динамику котировок будут оказывать внешний фон и технические факторы. Нефть не демонстрирует заметного отскока, зато корректируются бумаги технологических компаний в США, что является одним из поводов к снижению рынка в России. Техническая картина показывает классический сценарий снижения с непродолжительным отскоком в районе 200-дневной средней по индексу Мосбиржи. Похожая картина наблюдалась в 2017-м, 2018-м и 2020-м. Дальнейшее направление движения котировок будет зависеть от того, опустится ли индекс Мосбиржи ниже 3700 пунктов или поднимется к 4000 пунктам. После этого станет ясно, углубится ли коррекция или начнется подъем.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Внешние сигналы носят умеренно негативный характер. В лидеры роста, вероятнее всего, вырвутся акции золотодобывающих компаний и Сургутнефтегаза. Прогноз по паре USD/RUB: 73,5–74,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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