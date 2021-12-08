Райффайзенбанк стал лауреатом премии Cbonds Awards за лучшие облигационные займы 2021 года

Райффайзенбанк получил несколько наград премии Cbonds Awards-2021 за организацию лучших рублевых облигационных займов. Вручение состоялось в рамках XIX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге . За лауреатов премии голосовали ведущие инвесторы.

Жюри премии отметило выдающееся качество следующих синдикатов:

Лучшая сделка первичного размещения ретейлера — размещение 3-летних облигаций серий БО-002P-04 и БО-001P-05 по 10 млрд рублей каждый;

облигаций серий и по 10 млрд рублей каждый; Лучшая сделка первичного размещения в банковском секторе — выпуск Совкомбанка серии БО-П04 ;

; Лучшей сделкой первичного размещения в сегменте «информационные технологии» признано дебютное размещение Мэйл. Ру Финанс серии 001Р-01 на 15 млрд рублей;

на 15 млрд рублей; Лучшей сделкой первичного размещения high-yield в нефинансовом секторе стал дебютный выпуск ГК «Хендерсон» — Тами и КО, БО-01 объемом 2 млрд рублей.



Отдельно был отмечен проект по размещению «зеленых» облигаций для правительства Москвы серии 74 на 70 млрд рублей. Он был признан лучшей сделкой первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций. Проекты, направленные на улучшение климатических условий, имеют высокий спрос среди инвесторов. При участии Райффайзенбанка Москва первой среди субъектов России успешно привлекла средства на рынке капитала, которые пойдут на финансирование ESG-инициатив .

«Мы признательны инвесторам и жюри Cbonds за высокую оценку нашей экспертизы на рынках капитала. Ежегодно мы принимаем участие во всех знаковых сделках отрасли, оставаясь ценным союзником наших клиентов при выборе оптимальных финансовых решений и структурировании сделок, вне зависимости от их сложности», — сказал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и управления инвестиционно-банковских услуг Райффайзенбанка.

Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования; ее обладателей определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года. В рамках голосования участники рынка традиционно выбирают лучшие команды DCM, sales, trading, лучшую аналитику на рынке облигаций, лучшую сделку первичного размещения среди корпоративных и субфедеральных заемщиков.