ПСБ: Индекс МосБиржи упал на фоне распродаж в финансовом секторе, а также опасений введения новых локдаунов в Европе

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

По итогам дня индекс МосБиржи упал на 2,6%, опустившись ниже отметки 3800 пунктов, несмотря на то, что нефтяные котировки смогли закрепиться выше отметки 75 долл./барр. Наибольшее влияние в снижение индекса оказали распродажи в ключевых "фишках" финансового сектора. Так, бумаги Сбербанка (ао: -5,9%, ап: -4,1%) впервые с июля 2021 года упали под отметку 300 рублей. Сегодняшние объёмы по обыкновенным акциям банка превысили среднемесячные значения более чем в 2 раза. Также негативно на российском рынке сказалось повышение опасений связанные с введением новых локдаунов в Европе из-за распространения коронавируса, о чём свидетельствует снижение индекса DAX на 0,7%. Стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в скором времени объявит о новых ограничениях, чтобы снизить распространение нового штамма «омикрон».

Из-за падения акций Сбербанка, в «красной зоне» оказали и другие компании финансового сектора. Бумаги TCS Group вновь продолжили снижаться, растеряв за день 6,0%, тем самым откатившись с пиков, которые были в начале ноября на 26%. Под давлением также были акции МосБиржи (-2,9%) и ВТБ (-3,6%).

Распродажи на российском рынке затронули и акции нефтяников (ЛУКОЙЛ: -3,0%; Роснефть: -3,4%) за исключением Башнефти (+0,9%). Отметим, что благодаря росту цен на газ, лучше других компаний сектора выглядели акции Газпрома (+2,3%) и НОВАТЭКа (-2,0%).

Негативную динамику показали и акции компаний металлургии и горной добычи (РУСАЛ: -1,0%; АЛРОСА: -1,6%; Норникель: -0,2%; Мечел: -6,6%). Спросом пользовались лишь бумаги ММК (+0,4%), подросшие после вчерашнего дня инвестора, на котором была представлена стратегия развития до 2035 года. Компания направит на реализацию новых проектов дополнительные 127 млн долларов. Инвесторы продолжили сокращать позиции в бумагах золотодобытчиков (Полюс: -1,6%; Полиметалл: -1,5%) из-за безыдейности рынка золота, которое продолжает консолидироваться у отметки 1 780 долл./унц.

Спросом продолжили пользоваться бумаги Акрона (+1,8%), которые вновь предприняли попытку переписать исторический максимум на фоне высоких цен на удобрения. Также положительную динамику показали акции ПИК (+3,9%) и Селигдара (+1,0%). В то же время продолжили своё падение бумаги ИТ-компаний (Yandex: -2,5%; VK: -7,0%).

Из-за ухудшения внешнего фона ожидаем, что завтра волатильность на российском рынке сохранится.

ПАО "Промсвязьбанк"