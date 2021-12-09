Комментарии

ПСБ: Текущий рост нефти носит в большей степени излишне эмоциональную окраску Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent уверенно проторговали 75 долл./барр. на ослаблении страхов относительно омикрона. Так, ключевые производители вакцин Pfizer и BioNTech сообщили, что три дозы вакцины защищают от нового штамма, что несколько снизило градус напряженности, хотя некоторые страны и вводят точечные меры. На этом фоне статистика от Минэнерго США, которая вышла еще слабее, чем от API, была проигнорирована: запасы сырой нефти снизились всего на 0,2 млн барр., а запасы бензинов и дистиллятов прибавили 3,9 и 2,7 млн барр. Мы сохраняем взгляд, что фундаментально оправданным уровнем по нефти выступает диапазон 70-75 долл./барр. Текущий рост в большей степени носит излишне эмоциональную окраску. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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