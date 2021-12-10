ПСБ: Прослеживается неопределенность на рынке валют

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Национальная валюта по итогам вчерашнего торгового дня немного растеряла свои внутридневные приобретения: пара доллар-рубль зафиксировалась у отметки 73,6 руб.

В первой половине дня поддержку рублю оказывали крепнущие котировки на нефть марки Brent, а также снижение странового риска. Отметим, что параллельно на отечественном фондовом рынке прослеживались «восстановительные» настроения, что позволило рублю выглядеть лучше большинства ключевых валют ЕМ. Тем не менее, во второй половине дня глобальные инвесторы вновь занервничали, что ослабило позиции рубля по отношению к доллару, ввиду приближающего заседания ФРС, а также сегодняшней статистики по инфляции США – имеется большая вероятность ускорения темпов сворачивания программы стимулирования, а также более скорого поднятия ключевой ставки американским регуляторов.

Утро пятницы не выглядит в пользу отечественной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются под давлением, как и большинство фьючерсов на глобальные фондовые рынки. Отметим, что большинство валют ЕМ находятся под слабым давлением.

Сегодня укрепление рубля выглядит ограниченно. Инвесторы вряд ли будут совершать активные операции на рынке валют, ожидая статданных по ИПЦ США, которые, по нашим оценкам, могут выйти в поддержку американской валюты. Тем не менее, техническая картина складывается в пользу рубля, тем самым мы ориентируемся на закрепление пары доллар-рубль в диапазоне 73-74 руб., с ориентиром на середину данного коридора.

ПАО "Промсвязьбанк"