Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 4 193,1699 руб/1 г золота и 52,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 193,1699 руб.

1 грамм серебра - 52,6500 руб.

1 грамм платины - 2 229,2300 руб.

1 грамм палладия - 4 226,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8700 р. (0,64%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4100 р. (0,77%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0100 р. (0,62%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 136,8902 р. (3,14%) . dims

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