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ПСБ: Пара доллар-рубль в ожидании значимых экономических событий с запада

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль завершила торги во вторник закрепившись у верхней границы диапазона 73-74 руб.

Большую часть торгового дня пара доллар-рубль колебалась у отметки 73,5 руб. в отсутствие значимых триггеров для направленного движения: сохранение давления на рынке нефти и плавное ухудшение внешнего фона компенсировалось оживлением спроса на российские активы.  Однако вечером рубль все-таки поддался внешним тенденциям, отступив на уровни недельной давности из-за преобладания коррекционных настроений на западных рынках, а также опускавшейся к 73 долл./барр. нефти марки Brent, ведомой, в том числе и понижением прогнозов МЭА из-за COVID-19 (оценка спроса на сырье в 2022 году снижена на 0,12%).

Ситуация на утро среды создает неблагоприятный фон для национальной валюты. Фьючерсы на Brent продолжают снижаться, на глобальных фондовых рынках царят консервативные настроения: инвесторы ожидают итоги заседания ФРС, - жесткая риторика регулятора и вероятный пересмотр прогнозов по ключевой ставке в следующем году в сторону повышения может укрепить позиции доллара.

Сегодня ожидаем, что пара доллар-рубль проведет большую часть торгового дня у отметки 74 руб., однако вечером видим риск ухода доллара к отметке 75 руб. в случае негативного сюрприза по темпам ужесточения политики ФРС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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