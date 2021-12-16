«Открытие»: Основным драйвером роста российских акций остается возникшая накануне перепроданность

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции демонстрировали рост днем в среду, 15 декабря. Открытие основной сессии было выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Индекс МосБиржи консолидировался в диапазоне 3620 – 3666 пунктов. При этом отметка 3660 пунктов выглядела локальным сопротивлением.

На 15:45 мск:

Индекс МосБиржи — 3 658,73 п. (+1,1%), с нач. года +11,2%

Индекс РТС — 1 561,33 п. (+0,8%), с нач. года +12,5%

Индекс MSCI EM — 1 222,10 п. (-0,69%), с нач. года -5,4%

Stoxx Europe 600 — 471,33 п. (+0,38%), с нач. года +18,1%

DAX — 15 496,68 п. (+0,28%), с нач. года +13,0%

FTSE 100 — 7 199,61 п. (-0,26%), с нач. года +11,4%

Внешний фон вселял разве что умеренный оптимизм. Так, цены на нефть и металлы были под давлением. Доллар и казначейские облигации не демонстрировали значимой динамики, отражая выжидательную позицию перед решением ФРС, которое будет опубликовано сегодня только в 22:00 мск. Фьючерсы на индекс Nasdaq были в красной зоне, но фьючерсы на индекс S&P 500 торговались в символическом плюсе. В фокусе были разговоры о том, что США рассматривают возможность введения более жестких санкций против крупнейшего китайского производителя микросхем. Меж тем европейские акции после 5 дней снижения подряд торговались в плюсе.

Следовательно, основным драйвером роста российского фондового рынка, как и во вторник, оставалась перепроданность акций, которые накануне заметно просели в цене и стали выглядеть более привлекательно для покупки с позиции риска и доходности.

Из 43 акций индекса МосБиржи 23 росли и 20 теряли в цене.

На 15:30 мск:

Индекс МосБиржи: лидеры роста Индекс МосБиржи: лидеры падения Сургутнефтегаз-ао 10,35% Группа ЛСР -4,99% VK (Mail.ru) гдр 6,64% Fix Price гдр -2,47% Глобалтранс гдр 4,17% Мосбиржа -1,76%

Корпоративные новости

Помимо «Роснефти» еще одна компания обращалась с просьбой допустить свой газ в экспортные газопроводы «Газпрома». Об этом сообщил министр энергетики Николай Шульгинов, отвечая на вопрос РБК после заседания Общественного совета Минэнерго. Участники рынка предположили, что этой компанией мог быть «Сургутнефтегаз». Подобные предположения позитивно сказались на динамике акций компании.

Российские авиакомпании в ноябре 2021 года перевезли 8,1 млн пассажиров, что на 10% меньше, чем в ноябре докризисного 2019 года и на 75% больше ноября прошлого года, сообщила Росавиация предварительные данные в пятницу. Авиакомпании крупнейшего российского авиаперевозчика Аэрофлота («Аэрофлот», «Победа» и «Россия») — увеличили перевозки в ноябре больше чем на 70% к ноябрю прошлого года и снизили на 18% к 2019 году примерно до 3,6 млн человек.

Внешний фон

ЕВРОПА

Европейские акции днем в среду пытались прервать 5-дневную серию потерь и демонстрировали позитивную динамику. Явными лидерами роста были технологические акции.

Ритейлеры были в аутсайдерах дня. Два крупнейших в мире розничных торговца одеждой (Inditex и Hennes & Mauritz) разочаровали инвесторов. Испанский ритейлер Inditex сообщил о прибыли за третий квартал, которая не соответствовала консенсусу аналитиков. Hennes & Mauritz рапортовал об увеличении числа закрываемых из-за омикрона магазинов. Новые ограничения в Европе, обусловленные борьбой с пандемией, могут подорвать спрос на одежду.

Горнодобывающий сектор также был под давлением на фоне падения цен на железную руду. Те снижались в качестве реакции на комментарии главы Китайской ассоциации черной металлургии, который отметил, что объемы производства стали в 2021 г. могут упасть до 1,03 млрд тонн по сравнению с 1,065 млрд тонн в прошлом году.

В общей сложности из 20 секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 14 росли и 6 снижались.

Британский индекс FTSE 100 снижался. Согласно опубликованным данным, повышение цен на одежду, автомобильное топливо и подержанные автомобили привели в ноябре индекс потребительских цен к росту на 5,1% г/г – самого высокого уровня более чем за 10 лет. При этом базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители и другие волатильные статьи, выросла до 4% г/г – максимум с 1992 года. В июле индекс потребительских цен составил 2% г/г и к ноябрю ускорился до 5,1% г/г – это самые быстрые темпы роста инфляции в истории. Накануне были опубликованы сильные данные по занятости, указавшие, что в ноябре рабочие места в стране росли рекордными темпами, при этом безработица упала. При таком раскладе у Банка Англии, который опубликует свое решение в четверг, 16 декабря, есть все основания для повышения ставок. Однако неопределенность вносит омикрон-штамм, и эта неопределенность давит на фондовый рынок.

На 15:45 мск:

Stoxx Europe 600 — 471,33 п. (+0,38%), с нач. года +18,1%

DAX — 15 496,68 п. (+0,28%), с нач. года +13,0%

FTSE 100 — 7 199,61 п. (-0,26%), с нач. года +11,4%

Валютный рынок

Индекс доллара днем незначительно снижался после закрытия на двухнедельном максимуме днем ранее. Защитные валюты (иена и франк) теряли в цене к доллару. Остальные представители Большой десятки росли, но колебания были несущественны перед публикацией решения ФРС. Австралийский доллар, как и утром, был лидером среди валют G10 благодаря новостям о сокращении дефицита бюджета Австралии.

Мы по-прежнему считаем, что доллар способен реализовать укрепление в среднесрочной перспективе. Цель по EURUSD остается на уровне 1,1000. Индекс доллара должен превзойти 3-летний максимум, установленный в ноябре на уровне 96,94 п.

Российский рубль утром предпринимал попытку атаковать 74 за доллар на фоне снижения цен на нефть, но к середине дня вернулся к 73,76.

По прогнозу «Открытие Research», на последнем в этом году заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка может повышена на 75 б.п. — до 8,25%. Однако сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономики, стабилизация — пусть и на высоком уровне — инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции.

На 15:45 мск:

EUR/USD — 1,1269 (+0,11%), с начала года -7,7%

GBP/USD — 1,3258 (+0,15%), с начала года -3,0%

USD/JPY — 113,81 (+0,09%), с начала года +10,2%

Индекс доллара — 96,49 (-0,08%), с начала года +7,3%

USD/RUB — 73,814 (+0,12%), с начала года +0,0%

EUR/RUB — 83,198 (+0,12%), с начала года -7,9%

Товарные рынки

Нефть дешевеет третий день подряд. Обеспокоенность у участников рынка вызывает спрос Китая, который является крупнейшим потребителем нефти. Власти КНР продолжают проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу. В зимние месяцы нефтеперерабатывающие заводы обычно покупают больше нефти для пополнения запасов топлива перед лунным Новым годом. Однако высокая передаваемость омикрона формирует риски ограничений на перемещение. Если люди будут меньше путешествовать, значит, будет меньше спрос на бензин и дизель.

Накануне Италия и Шотландия присоединились к тем странам, которые ужесточили ограничения из-за высокой транспарентности омикрона (в Великобритании ежедневно заражается 200 тыс. человек).

При этом настроения в отношении цен на нефть остаются позитивными. Так, ноябрьский опрос Bloomberg Intelligence, который проводился среди 122 респондентов, показал, что 82% опрошенных предполагают, что цена Brent к концу 2022 года будет выше $70/барр., при этом треть опрошенных не исключают рост до $90/барр.

На 15:45 мск: