Росбанк: Повышение ставки Банком России до 8.5% не выглядит удивительным

Повышение ставки Банком России на 100 бп до 8.5% не выглядит удивительным. Учитывая обозначенный им ранее спектр предпочтений, а также озвученный набор инфляционных рисков, отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

– Стоит отметить выделенные регулятором проблемы проинфляционного характера из-за запаздывания подстройки предложения и устойчивого спроса, действующих трансграничных ограничений и беспрецедентно прочное положение рынка труда. Все это сохраняет инфляционные ожидания – одновременно среди населения и производителей ­– на повышенных уровнях, вынуждая Банк России предпринимать соответствующие меры по формированию условий для накопления сбережений и ограничению доступности кредитования.

Тем не менее, риторика Банка России несколько смягчилась – вместо «дальнейших повышений» регулятор допускает «возможность дальнейшего повышения» на ближайших заседаниях. Ситуация определенно будет зависеть от инфляционной динамики и динамики ожиданий, однако в дословной трактовке регулятор не исключает еще одного повышения ключевой ставки. Здесь пока сложно выстроить прогноз, так как его вектор будет определяться данными конца декабря – начала января.