«Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России негативный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Снижаются индексы Азии и сырьевые контракты.

· Основной повод для пессимизма распространение штамма COVID-19-Omicron, но также и взятый курс на ужесточение денежной политики ведущими центральными банками.

· Индекс доллара торговался стабильно. Однако валюты риска были под давлением. AUD и NZD теряли около четверти процента. Также под давлением рубль.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи снизился с 3760,23 п. до 3723,27 п., а индекс РТС с 1612,25 п. до 1583,05 п. Пара EUR-USD упала с $1,1318 до $1,1239. USD-RUB повысилась с 73,38 до 74,13, а EUR-RUB с 82,75 до 83,33. Нефть Brent подешевела за неделю с $75,15 до $73,52 за баррель. Золото подорожало с $1784,80 до $1804,90 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 982,64 тонн до 978,57 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4712,02 п. до 4620,64 п.

Прошедшая неделя оказалась для российского рынка неудачной. Основное влияние оказывали центральные банки и новости о распространении штамма COVID-19-Omicron. Штамм оказался более активным, чем предыдущие и угрожает даже тем странам, где высокий уровень вакцинации населения. Естественно, что нефть также завершила неделю с потерями. Центральные банки встали на путь ужесточения денежной политики, что негативно сказалось на широком спектре рискованных активов, включая российские акции. Российский ЦБ РФ также оправдал ожидания и повысил ставку на 100 базисных пункта до 8,5%, что снижает привлекательность дивидендных бумаг в сравнении с облигациями, или обычными депозитами.

На глобальном рынке преобладали негативные настроения. Штамм Omicron возвращает ограничительные меры в ряде стран, оказывая давление на экономическую активность. Плюс к этому ведущие центральные банки вынуждены реагировать на продолжающийся рост темпов инфляции. ФРС решила свернуть программу покупки облигаций уже в марте, а прогнозы говорят о возможных трёх повышениях ставки до конца 2022 года. Банк Англии повысил ставку на 15 базисных пункта до 0,25%, также реагируя на разогрев инфляции до 5,1% в ноябре. Естественно, что рынки негативно отреагировали на ужесточение денежной политики. Впереди рождественская неделя, но рождественское ралли под вопросом.

Народный Банк Китая примет решение по базовым ставкам, но изменений не ожидается. Австралия опубликует макроэкономические прогнозы на полугодие. Днём в еврозоне выйдут цифры по счёту текущих операций. В США опубликуют индекс опережающих экономических индикаторов.

Австралия во вторник публикует протокол заседания Резервного Банка страны. Германия поделится цифрами индекса потребительского климата (GFK). Ожидается значение -2,5 пункта. Розничные продажи в Великобритании могли сократиться на 1% за ноябрь. Далее в еврозоне выйдет индекс доверия потребителей в декабре (ожидается -8,0 пунктов).

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Великобритания уточнит цифры по ВВП за III квартал. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Также будут уточнены макроэкономические показатели за IV квартал. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board, продажи на вторичном рынке жилья. Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика производства за ноябрь, а также цены производителей.

Утром в четверг выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Германия выдаст статистику по ценам импорта. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также отчёт по заказам на товары длительного пользования (ожидается рост на 1,5% за ноябрь). Однако наиболее актуальными будут данные по ценам личного потребления. Ожидается ускорение базового PCE до 4,5% в ноябре с 4,1% в октябре. Также выйдут цифры по доходам и расходам физических лиц. Далее будет опубликован окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за декабрь. И, наконец, закроют день отчёты по продажам нового жилья и запасам газа в США. Отчёт Baker Hughes по активным буровым также выйдет в четверг. В России акции «Детского Мира» торгуются последний день с дивидендами 5,20 рублей на бумагу.

В пятницу христианские страны Запада, а также Гонконг и Австралия начинают праздновать Рождество. Базовая инфляция в Японии могла ускориться до 0,4% в ноябре с 0,1% в октябре. В России акции «Газпром нефти» торгуются последний день с дивидендами 40 рублей на бумагу.

Народный Банк Китая пошёл на смягчение

· Новая неделя в Азии началась с падения индексов. Стремительное распространение штамма COVID-19-Omicron пугает вероятностью возвращения строгих мер социальной дистанции и экономическим спадом. Впрочем, самое неприятное состоит в том, что высокий уровень вакцинации населения является слабым препятствием для нового варианта опасного вируса.

· Народный Банк Китая немного изменил ставки для премиальных заёмщиков. Годовая ставка была снижена на 5 базисных пункта до 3,80%, но ставка на пять лет сохранилась на уровне 4,65%. В минусе были почти все секторы, кроме строительного, так как власти побуждают крупных застройщиков с частным и государственным капиталом выкупить строительные проекты у проблемных компаний, дабы не допустить кризиса в индустрии. Впрочем, в Гонконге акции строительных компаний всё же оставались под давлением, как и бумаги технологических компаний и структур здравоохранения.

· Японские акции также не избежали падения. В минувшие выходные начали поступать меры об очередных национальных карантинах. В частности, Голландия объявила общенациональный карантин. Японские инвесторы вновь опасаются, что возвращаются времена, когда экономика находилась в режиме «сидим дома». Распродажам подвергаются акции производителей автомобилей и покрышек. К примеру, бумаги Bridgestone теряли около 4% на сообщениях о сокращении числа работников. Даже акции Olympus сменили рост на падение, хотя производитель медицинского оборудования объявил о программе обратного выкупа.

По состоянию на 8:45 мск:

· NIKKEI 225 - 27919,29 п. (-2,19%),

· Hang Seng - 22842,91 п. (-1,51%),

· Shanghai Composite - 3608,57 п. (-0,66%).

Топливный спрос вновь под угрозой

· Риски возвращения карантинных мер продолжают давить на сырьевые активы. Снижение мобильности граждан это непосредственный фактор падения спроса на топливо.

· Буровая активность в США пока не замедляется. Согласно данным Baker Hughes, на минувшей неделе число активных нефтяных буровых увеличилось на 4 единицы до 475 штук.

· На рынке опасаются, что Рождественские поездки людей лишь послужат более активному распространению штамма Omicron и более жёстких мер ограничения. Голландия объявила карантин, который затрагивает и рождественские праздники. Во Франции и Германии наложены ограничения на перемещение граждан. Власти развитых стран убеждают население о необходимости дополнительной дозы вакцинации. Однако речь уже не идёт исключительно о защите от заболевания, но в большей степени о повышении шансов на лёгкое течение болезни.

· Серьёзность влияния штамма Omicron на глобальную мобильность подчеркивают спортивные мероприятия. В минувшие выходные не состоялись несколько матчей английской премьер-лиги. По слухам, в НХЛ также склоняются к тому, чтобы запретить участие хоккеистов в олимпийских играх в КНР.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $71,02 (-3,40%),

· WTI - $68,03 (-3,80%),

· Алюминий - $2709 (-0,57%),

· Золото - $1804,3 (-0,03%),

· Медь - $9378,5 (-0,95%),

· Никель - $19415 (-1,19%).