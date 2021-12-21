ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается вернуться к 3750 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые рынки начали неделю падением на фоне роста опасений относительного распространения омикрона и расширения карантинных ограничений в развитых странах. Индексы развитых (MSCI World: -1,3%) и развивающихся стран (MSCI EM: -2,2%) упали, отступив ниже уровней начала месяца, «переваривая» информацию ВОЗ о меньшей эффективности вакцин от Pfizer и AstraZeneca и ожидания главного инфекциониста США Э. Фаучи по заметному ухудшению эпидемиологической ситуации ввиду перспективы дальнейшего быстрого распространения омикрон-штамма в стране. Утром фондовые и товарные рынки резко падали, но во второй половине дня паника на рынках начала ослабляться благодаря заявлению Moderna о готовности эффективной бустерной прививки именно против нового штамма, а также планах с 2022 года начать клинические испытания полноценной вакцины против омикрона.

В результате индекс S&P500 потерял еще 1,1%, но сумел отыграть большую часть внутридневной просадки, удержавшись выше 4550 пунктов. Все ключевые сектора инерционно завершили день в «минусе», впрочем, снижение происходило при невысокой торговой активности.

Сегодня утром обстановка на мировых рынки стабилизировалась. Ключевые азиатские индексы и цены на сырье подрастают, уверенно «плюсуют» фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на склонность глобальных инвесторов выкупить вчерашнюю, весьма эмоциональную просадку.

Ждем, что выраженно позитивный настрой на рынках в течение дня сохранится, - мы не видим сильных основания для продолжения распродаж и считаем, что глобальные инвесторы наконец-то начнут активизировать покупки в преддверие Рождества.

Вчера индекс МосБиржи (-1,5%) снизился на фоне ухудшения внешнего фона из-за распространения штамма омикрон. Наибольшее снижение среди ключевых секторов продемонстрировал финансовый сектор, ведомый акциями Сбера (-2,2%) и TCS Group (-1,8%). Однако ключевой вклад в снижение индекса внес технический откат бумаг ЛУКОЙЛ (-5,1%), начавшихся торговаться без учета дивидендов. На фоне падения нефтяных котировок под давлением были акции нефтегазовых компаний (Роснефть: -1,0%; Сургутнефтегаз ао: -1,6%, ап: -0,4%; Башнефть: -2,4%). Отметим, что «идейные» акции газовых компаний (Газпром: -0,4%; НОВАТЭК: +1,0%) выглядели лучше рынка благодаря высоким ценам на газ в Европе.

Распродажи не обошли стороной бумаги ритейла (Магнит: -2,5%; X5: -2,9%; М.Видео: -4,3%) и hi-tech сектор (Yandex: -3,4%; OZON: -6,8%). Чуть лучше остальных выглядел сектор горной добычи и металлургии. Так, восстанавливались бумаги акции черной металлургии (Северсталь: +0,6% НЛМК: +2,0%; ММК: +0,4%;). Меньшие потери понесли акции Норникеля (-0,4%), бумаги РУСАЛа (-1,0%) и АЛРОСА (-0,7%). Из-за снижения цен на золото в целом «по рынку» смотрелись лишь бумаги золотодобытчиков (Полиметалл: -1,3%; Полюс -1,9%; Petropavlovsk: -3,6%). Из акций, которые показатели значительную динамику, выделим бумаги Акрона (+3,5%), а также Совкомфлота (+8,0%) подросшие после новостей о buyback.

Ожидаем, что сегодня российский рынок, при поддержке улучшения внешнего фона, будет восстанавливать свои позиции: индекс МосБиржи постарается продвинуться к отметке 3750 пунктов с целью возврата в среднесрочный повышательный тренд, из которого индикатор выпал в конце прошлой недели.

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