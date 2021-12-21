ПСБ: Ждем, что выраженно позитивный настрой на рынках в течение дня сохранится

Рассчитываем на тяготение пары доллар-рубль к нижней границе диапазона 73,5-74,5 руб. в отсутствие дополнительного негатива по омикрон-штамму. Индекс МосБиржи постарается продвинуться к отметке 3750 пунктов с целью возврата в среднесрочный повышательный тренд. Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке рублевых облигаций. Перед аукционами Минфина в среду оптимизм на рынке гособлигаций может ослабнут

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Совкомфлот выкупит акции на сумму до 550 млн руб. для программы мотивации работников – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Полагаем, что программа выкупа может оказать поддержку бумагам компании. Сохраняем положительный взгляд на акции компании, отмечая их недооцененность по сравнению с мировыми аналогами. Ожидаем рост ставок танкерного фрахта в следующем году, что также окажет поддержку бумагам компании. Рекомендуем "покупать", целевая цена 127 руб. / акцию.

Россети Центр ожидает увеличения финпоказателей в этом году – Позитивно.

Наше мнение: Сохраняем положительный взгляд на бизнес компании. Ожидаем, что сильный внутренний спрос и рост тарифов на электроэнергию окажут поддержку бумагам в среднесрочной перспективе.

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