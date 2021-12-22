«Фридом Финанс»: В фокусе аукционы ОФЗ

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи в течение торгового дня 21 декабря снижался, закрывая утренний гэп. К 17:00 мск эта цель была практически достигнута: бенчмарк оказался на отметке 3677 пунктов против 3669 на вчерашнем закрытии. РТС тоже стартовал гэпом, который был практически полностью закрыт к концу торгов. Долларовый бенчмарк добрался до 1566 пунктов, притом что завершил сессию 20 декабря на отметке 1557.

В лидерах роста были акции Мечела, подорожавшие за день на 9,9% без значимых новостей. Вероятнее всего, инвесторы рассчитывают на техническую коррекцию после достижения области сильной поддержки в диапазоне 90-92 руб. неделей ранее. Рост котировок горнодобывающего холдинга будет ограничен сопротивлениями на отметках 125 руб. и 140 руб.

В числе аутсайдеров оказались бумаги Дагэнергосбыта, которые с 0,1451 в начале торгов опустились до 0,1375 руб. к 17:00 мск. Фундаментальных драйверов для почти 5%-го снижения также не наблюдалось, однако оно не выглядит обвальным, если учесть, что за последние два месяца бумага подешевела примерно на 66,7%

Российский рубль за день укрепился к доллару на символические 0,15%, до 74,03. Пара EUR/RUB осталась на отметке 83,58, с которой начинала сессию. При этом Brent подорожала на 2,45% — c $71,52 до $73,27. Полагаем, что вслед за североморским сортом вверх пойдет и Urals, что дает основание рассчитывать на укрепление рубля в краткосрочной перспективе. Во многом этому способствует и рост цен на газ в Европе.

Ориентируемся на диапазон 3690–3840 пунктов по индексу Мосбиржи. Если бенчмарку удастся пробить вверх отметку 3850, появятся основания ожидать разворота вверх. Индекс РТС продолжит колебаться в пределах 1550–1700, пробой верхней границы этого коридора может сигнализировать о возвращении к растущему тренду. Пара USD/RUB на фоне повышения цен на энергоносители может опуститься к 73,40, прогнозный диапазон для EUR/RUB: 82,80–83.

На аукционах 22 декабря Минфин предложит ОФЗ серий 26239 и 26238 на 40 млрд руб.