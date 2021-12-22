ПСБ: Сегодня Минфин протестирует рынок предложением длинных ОФЗ на 40 млрд руб.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Вчера инвесторы активно покупали короткие ОФЗ и продавали длинные. Доходность гособлигаций срочностью до 3-лет снизилась на 10 - 12 б.п., длинных выросла на 2 - 4 б.п.

Спрос на короткие бумаги мы связываем с реинвестированием средств от погашения ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. на прошлой неделе, а также с формированием защитных портфелей перед длинными выходными и в ожидании дальнейшего роста ключевой ставки ЦБР.

Давление на дальний участок кривой ОФЗ оказали ожидания возможности купить ОФЗ на аукционах Минфина в среду и рост доходности длинных гособлигаций на глобальном рынке. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,16% (+4 б.п.). Локальные 10-летние гособлигации развивающихся стран вчера преимущественно снижались в цене, следуя за UST-10.

Сегодня Минфин предложит классические ОФЗ-26239 (погашение в июле 2031 г.) и ОФЗ-26238 (погашение в мае 2041 г.) объемом по 20 млрд рублей. Улучшение конъюнктуры на сырьевом рынке сегодня поддержит спрос на аукционах. Объем размещения будет зависеть от готовности Минфина предоставить премию к вторичному рынку.

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