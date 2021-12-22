ПСБ: Ожидаем сохранения сдержанного оптимистических настроений на мировых рынках в течение дня

Ожидаем продолжения консолидации пары доллар-рубль в диапазоне 73,5-74,5 руб. Сохраняющийся благоприятный внешний фон направит индекс МосБиржи к уровню 3750 пунктов. Сегодня Минфин протестирует рынок предложением длинных ОФЗ на 40 млрд руб.

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Совет директоров Роснефти одобрил стратегию до 2030 г.– Позитивно. Покупать

Наше мнение: Ожидается, что FCF более чем удвоится к 2030 году, что позитивно скажется на дивидендной истории (ожидаемая дивдоходность по итогам 2021 года - 7,9%). Мы положительно смотрим на перспективу компании и ждем высоких результатов по итогам 4 кв. Бумаги сохраняют привлекательность на долгосрочную перспективу также за счет развития флагманского проекта Восток Оил, о значимой роли которого также говорилось в стратегии. Рекомендуем "покупать", целевая цена 710 руб./акцию.

По итогам 2021 года АЛРОСА планирует нарастить объем добычи алмазов на 8% г/г, до 32,5 млн тонн – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Мы положительно смотрим на данный прогноз. В 4 кв. АЛРОСА, вероятно сможет реализовать 9,9 млн карат алмазов, что является рекордным значением за последние 5 лет. Рекомендуем "покупать", целевой уровень – 168 руб. на акцию.

Биржевая цена газа в Европе тестировала рекордные 2200 долларов

Наше мнение: Мы полагаем, что рост связан с приходом холодов в Европу. Рост цен может оказать поддержку котировкам нефтегазовых компаний, таких как Газпром и НОВАТЭК. Также ожидаем сохранение благоприятной конъюнктуры рынков энергоносителей на протяжении всей зимы.

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