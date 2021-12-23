ПСБ: Обновление исторических максимумов цен на газ подстегнуло рост российского рынка акций

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Индекс МосБиржи (+1,5%) продолжил отыгрывать рекордные цены на газ в Европе, вернувшись к линии повышательного тренда: заметным спросом второй день подряд пользовались уверенно восстанавливающиеся акции газовых компаний (Газпром: +2,3%; Новатэк: +2,6%), а также обновившая максимумы с сентября Транснефть (+1,7%). Отметим, что, по оценкам ряда экспертов, в случае вероятного наступления более сильных, чем ожидалось, холодов в ЕС, возможен взлет газовых котировок вплоть до 3000 долл. на 1 тыс. куб. м. Отметим, что цены на нефть Brent также находятся у верхней границы таргетируемого нами диапазона 70-75 долл./барр.

Толкал индекс вверх и перепроданный финансовый сектор (Сбер оа: +1,2%; ВТБ: +1,4%; МосБиржа: +1,7%), чему отчасти способствовали крепкий рубль (доллар закрепился ниже 74 руб.) и оживление спроса на долговом рынке. Мы полагаем, что после снятия перепроданности, интерес на бумаги банков, выглядящие довольно уязвимо к усилению геополитических рисков, может стать более сегментированным.

«Фишки» сектора горной добычи и металлургии также дорожали. Продолжают попытки развития отскока акции Норникеля (+1,0%), подкрепленные повышением цен на реализуемое сырье. Аналогично вели себя бумаги крупнейших сталеваров (Северсталь: +1,5%; НЛМК: +0,1%; ММК: +2,5%). Угледобытчики (Распадская: +1,8%; Мечел ап: +3,4%) вновь смотрелись весьма уверенно без явного новостного фона. По нашим оценкам, на данный момент бумаги уже перекуплены – видим коррекционного отката. Остальные бумаги сектора смотрелись невнятно. Так, акции РУСАЛа (-0,2%) не смогли окрепнуть несмотря на заметный рост алюминиевых котировок ввиду соответствия котировок нынешнему уровню цен.

«Идейно» выглядел и сектор hi-tech, где акции Яндекса (+0,4%) подорожали ввиду новостного фона: компания выкупила за 1 млрд долл. доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» и беспилотных сервисах. Бумаги OZON (+2,3%) отталкиваясь от своих многодневных минимумов.

Из аутсайдеров торгов выдели бумаги Совкомфлота (-2,3%) корректирующие недавний рост на новостях о «buyback» компании, а также безыдейные акции Самолета (-2,2%).

Мы ориентируемся на рост индекса МосБиржи к отметке 3850 пунктов уже в ближайшие дни. Потенциал дальнейшего восстановления индекса МосБиржи выглядит проблематичным из-за тонкого внешнего фона.

*данные по состоянию на 18:30 по московскому времени

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