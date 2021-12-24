ПСБ: Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль перед длинными выходными в европе и США после двух дней роста

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Участники торгов сегодня фиксировали прибыль после двух сессий роста перед длинными выходными в США и Европе в преддверии Рождества. На этом фоне индекс МосБиржи (-1,3%) завершил день ниже уровня 3700 пунктов. Наибольший вклад в снижения индекса внесли бумаги газовых компаний. Откат цен на газ в Европе ниже 1 500 долл./1 тыс. куб. м. привёл к тому, что инвесторы начали закрывать позиции в бумагах Газпрома (-1,6%) и НОВАТЭКа (-3,0%), которые вчера подросли. Также отметим, что несмотря на то, что стоимость нефти находится чуть выше верхней границы нашего целевого диапазона – 75 долл./барр., акции нефтяных компаний завершили день снижением (Роснефть: -1,2%; Башнефть: -0,6%; Татнефть: -1,4%). Выделим бумаги ЛУКОЙЛа (-1,0%), у которых пока не хватает сил для начала роста для закрытия дивидендного гэпа, а также акции Траснефти (+0,4%) продолжавшие уверенно расти.

Невнятно выглядел финансовый сектор (Сбер: -0,2%; ВТБ: -1,0%; TCS Group: -0,3%), который не сумел продолжить восстановительную динамику вчерашнего дня из-за преобладания негативных общерыночных настроений. Среди компаний сектора можем выделить лишь бумаги МосБиржи (+1,5%), которые пытаются отскочить от минимумов ноября 2020г.

Под выраженным давлением были акции потребительского сектора (Магнит: -0,5%). Худшую динамику среди компаний сектора показали акции X5 (-3,0%), продолжающие своё падение, начавшиеся ещё в начале ноября, на данный момент они уже вернулись к значениям конца марта 2020 года. Отметим акции Детского мира (-2,9%), снизившиеся сегодня после дивидендной отсечки.

Акции сектора горной добычи и металлургии (Норникель: +0,2%; АЛРОСА: +0,6%; Северсталь: +0,4%; НЛМК: +0,2%; Полюс: -0,6%; Полиметалл: +0,3%) смотрелись преимущественно безыдейно, бумаги компаний не определились с единой динамикой, завершив день разнонаправленно. Однако отметим, что некоторые акции всё же пользовались спросом. Среди них были бумаги РУСАЛа (+1,8%), инвесторы обратили на них внимание из-за продолжающегося роста цен на алюминий, которые уже превысили 2 850 долл./т. Выделим уверенно отскочившие акции ММК (+0,1%), а также бумаги Распадской (+4,2%), продолжающие раллировать без каких-либо значимых новостей.

Ожидаем, что завтра российский рынок может предпринять попытки робкого роста в том случае, если внешний фон продолжит оставаться в «зелёной зоне». По нашим оценкам индекс МосБиржи может вернуться к уровню 3750 пунктов при поддержке дорогой нефти.

ПАО "Промсвязьбанк"