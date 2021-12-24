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ПСБ: Ориентируемся на локальное тестирование отметки 73 руб.

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль закрепилась в четверг ниже отметки 73,5 руб., при поддержке дорогой нефти

Преобладание позитивных настроений на мировых рынках и рост нефтяных котировок (Brent смогла подняться к отметке 77 долл./барр.) способствовали дальнейшему постепенному укреплению национальной валюты. Доллар в ходе торгов четверга опускался к минимумам декабря, что формирует потенциал для попыток ухода в чуть более низкий диапазон при сохранении благоприятного внешнего фона. В целом вчерашнее движение рубля соответствовало динамике большинства валют развивающихся стран и сырьевых валют. Отметим, что пресс-конференция президента России В. Путина не оказала заметного влияния на ход торгов.

Утро пятницы формирует нейтральный фон для укрепления национальной валюты. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются под легким давлением, ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Отметим, что сегодня сложно ожидать заметной волатильности - большинство бирж развитых стран закрыто в связи с католическим Сочельником.

Ждем, что пара доллар-рубль останется в диапазоне 73-73,5 руб., тяготея к нижней его границе.  

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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