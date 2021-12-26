Альфа-Банк досрочно погасит субординированный займ на общую сумму $700 млн

Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом $700 млн. Он был привлечен в ноябре-декабре 2016 года по ставке 8% годовых.

В ноябре 2021 года в ходе нового успешного выпуска субординированных еврооблигаций Альфа-Банк привлек $400 млн по гораздо более привлекательной ставке 5,9% годовых.

Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой займ и снизит стоимость привлеченного капитала. При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля.

На 1 декабря 2021 года норматив достаточности собственных средств Н1.1 составил 14,21%, норматив достаточности основного капитала Н1.2 — 12,08%, что существенно превышает требования регулятора с учетом всех надбавок. После одобрения ноябрьского займа Банком России норматив Н1.2 улучшится ещё на 0,4%.

С учетом этих факторов регулятор дал разрешение Альфа-Банку исполнить колл-опцион по займу 2016 года.

«Альфа-Банк — качественный эмитент и единственный российский частный банк с двумя кредитными рейтингами инвестиционного уровня. Благодаря этому в ноябре 2021 нам удалось разместить выпуск с рекордно низким купоном. Замещение выпуска 2016 года новыми, более дешевыми для банка деньгами позволит нам еще больше кредитовать, инвестировать в развитие лучших услуг и сервисов и опережать конкурентов», — подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.