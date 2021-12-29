ПСБ: Пара доллар-рубль продолжает демонстрировать боковое движение

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль третий день подряд продолжила консолидироваться в диапазоне 73-73,5 руб. с явными попытками тестирования нижней границы

На валютном рынке вчера сохранялся пониженный уровень торговой активности (вчера объемы торгов парой доллар-рубль снизились на 5% относительно среднего объема за 5 последних дней), что, ввиду отсутствия значимых новостей, обусловило продолжение бокового движения пары доллар-рубль. Отметим, что в начале дня, до открытия торгов на европейской арене, рубль тяготел к отметке 73 руб., поддерживаемый как налоговыми выплатами (НДПИ, акцизы и пр.), так и высокими ценами на энергоносители. Но после открытия европейских торгов, пара доллар-рубль растеряла завоеванные утром позиции, вернувшись к значениям конца прошлой недели. Мы считаем, что укрепление национальной валюты было сдержано отсутствием значимых движений на валютных рынках, а также информацией о том, что в ходе вчерашних торгов американские хедж-фонды активно наращивали позиции в долларе, повышающей риски возобновления укрепления позиций доллара к мировым валютам.

На утро вторника в очередной раз формируется нейтральный фон для рубля: нефть Brent торгуется в легком плюсе, однако фьючерсы на ключевые индексы фондовых рынков не демонстрируют единой динамики. Тем не менее, отметим, что техническая картина смотрится в пользу сценария укрепления национальной валюты: 9-ти дневная средняя пересекла сверху 20-ти дневную, что открывает возможность выхода пары доллар-рубль к отметке 72,5 руб.

Мы считаем, что сегодня диапазон 73-73,5 руб. по паре доллар-рубль сохранит свою актуальность. Видим возможность тестирования его нижней границы при поддержке дорогих цен на энергоносители.

ПАО "Промсвязьбанк"