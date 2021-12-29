«Фридом Финанс»: Предновогоднее ралли продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 27 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,38%, до 4791 пункта. Dow Jones прибавил 0,98%, а Nasdaq вырос на 1,39%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. В лидерах роста оказались энергетические (+2,24%) и технологические компании (+2,18%). Хуже рынка выглядели эмитенты из коммунального сектора (+0,50%).

· Акции Royal Caribbean Cruises (RCL: -1,35%) и Carnival Corporation (CCL: -1,18%) упали после публикации новостей о новых вспышках COVID-19 на судах компаний.

· По данным WSJ, инвестор Starboard приобрел 6,5% акций компании GoDaddy (GDDY: +8,4%) за $800 млн.

· BridgeBio Pharma (BBIO: -72,0%) заявила, что ее лекарство от сердечных заболеваний не прошло фазу III испытаний.

Главной темой новостной повестки остается рост заболеваемости COVID-19, связанный с активным распространением штамма «омикрон». Ухудшение эпидемической обстановки продолжает приводить к отказу от проведения мероприятий и вынужденному снижению активности путешественников. Например, в рождественские выходные в США было отменено более 2800 рейсов, что нарушило планы населения в один из самых оживленных периодов года, поскольку волна заболеваний привела к неукомплектованности летных экипажей. Также, по сообщениям Bloomberg, в следующем году нас может ожидать еще сложная ситуация в судоходстве ввиду нехватки персонала в логистических компаниях по всему миру. Однако пока инвесторы не склонны обращать внимание на данные риски: индекс S&P 500 обновил максимум.

Доходность двухлетних государственных облигаций США увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.), до 0,70%, а тот же показатель для «десятилеток» снизился на 1 б.п., до 1,48%, что также свидетельствует о слабой активности на долговом рынке после рождественских праздников.

Пониженная ликвидность и позитивные оценки инвесторами перспектив компаний в 2022 году, по нашему мнению, продолжат способствовать росту рынка в предстоящую сессию.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись на положительной территории. Китайский CSI 300 прибавил 0,74%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,24%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,37%. EuroStoxx 50 с открытия торгов повышается на 0,12%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $78,6 за баррель. Золото торгуется по $1808,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4770–4820 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся с 66 до 67 пунктов на фоне рождественской активности инвесторов.

S&P 500 продолжил движение к верхней границе восходящего канала, ближайший уровень сопротивления продолжает находиться около уровня 50-дневной скользящей средней. RSI устремился в область 70 пунктов, что отражает развитие «бычьего» тренда, который подтверждается индикатором MACD.

28 декабря отчет за второй квартал 2022 финансового года (ФГ) представит Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) — крупнейший производитель и дистрибьютер куриных яиц на территории США. Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам указанного периода выручка CALM вырастет на 11,8%, до $388 млн, а скорректированная EPS снизится на 24%, до $0,19. Одним из драйверов роста продаж стало расширение производства: в мае 2021-го компания завершила приобретение оставшихся 50% в капитале Red River Valley Egg Farm, LLC, которая содержит 1,7 млн кур-несушек. В октябре уходящего года компания объявила о стратегических инвестициях в предприятие MeadowCreek Foods, LLC, которое будет специализироваться главным образом на производстве яиц вкрутую. Однако за счет низкой рентабельности и активных инвестиций чистая прибыль компании за последние несколько лет существенно снизилась. Мы ожидаем нейтральную отчетность эмитента по итогам квартала.