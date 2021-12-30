«Фридом Финанс»: Ориентир для индекса Мосбиржи – диапазон 3730-3770 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:00 мск 30 декабря индекс Мосбиржи вырос на 0,19%, а РТС опустился на 0,39%. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ примерно на 60% ниже среднего за последний месяц. Фондовые площадки США и АТР демонстрируют слабую разнонаправленную динамику.

Нефть корректируется после семидневного роста. Запасы нефти в Штатах за неделю к 24 декабря сократились 3,576 млн баррелей при прогнозе 3,233 млн и после 4,715 млн баррелей неделей ранее.

На динамику доллара США способны оказать влияние еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые выйдут в 16:30 мск. (Прогноз: 208 тыс. после 205 тыс. неделей ранее).

В лидерах роста на отечественных площадках остается ПИК (+1,01%), к которой присоединился МКБ (+0,95%). Аутсайдерами стали бумаги Системы (-1,26%) и Фосагро ( 5815, -0,87% ).



Акции ПИК дорожают на новости о получении контракта на строительство жилого комплекса площадью 500 тыс. кв. м в Хабаровске до 2026 года. На этом фоне ожидаем роста котировок девелопера до 1200 руб.

Котировки АФК Система снижаются в связи с закрытием сделки по продаже 8,7% Segezha Group за $150 млн, что сократило долю корпорации в этой компании до 62,2%. На наш взгляд, бумаги Системы продолжат дешеветь, пока не достигнут отметки 22 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущих торгов: диапазон 3730–3770 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,60–74,80 и 84,70–85,00 соответственно.