ПСБ: Зерновые и зернобобовые РФ, прогноз урожая на 2022 год

В 2022 году ожидаем, что урожай зерновых и зернобобовых в России увеличится на 7,4% г/г, до 129,6 млн т, в том числе пшеницы – 82 млн т, ячменя – 19,1 млн т, кукурузы – 15,5 млн т. Прирост урожая произойдёт во многом благодаря улучшению состояния озимой пшеницы в сравнении с 2021 г.

Итоги уборочной компании 2021 г. в России

Росстат опубликовал данные по сбору урожая зерновых и зернобобовых в России по итогам 2021 года. Согласно им, в прошлом году объём урожая составил 120,656 млн т (-9,6% г/г), за исключением 2018 года, это является самым низким показателем за последние 6 лет. Снижение урожая и действие пошлин привели к тому, что в 2021/22 маркетинговом году (период с июля по июнь) экспорт зерна из России по состоянию на 2 декабря упал на 25,5% г/г, до 18,7 млн т. Отметим, что Минсельхоз прогнозирует экспорт зерновых в 2021-22МГ в 45-48 млн т., таким образом, порядка 39% всего произведённого урожая отправится в другие страны, что также является рекордным показателем, но уже за всю историю наблюдений, кроме данных 2018 года, тогда данный показатель был на уровне 48%.

Наибольший спад показал сбор пшеницы, который снизился на 12% г/г, до 76 млн т, объём собранной ржи составил 1,7 млн т (-28% г/г), а ячменя 18 млн т, сократившись на 14% г/г. Столь сильное падение урожая зерновых объясняется гибелью озимых культур из-за засухи, которая сильнее всего повлияла на урожай в регионах Черноземья. Осенью 2020 г. показатель озимых, находившихся в плохом состоянии, превышал 20%, что является самым высоким значением в истории. Доля озимых культур в структуре сбора всего урожая зерновых занимает около 51%, для пшеницы данный показатель превышает 70%, по этой причине гибель озимых существенным образом сказывается в целом на урожае.

Неблагоприятные условия в конце 2020 г. полностью свели на нет увеличение посевных площадей под озимые, которые в 2021 г. изначально составляли 19,3 млн га, однако в результате гибели растений площадь сократилась на 9,3%, до 17,5 млн га. Освободившиеся площади аграрии решили пересеять яровыми культурами.

Наш прогноз по зерновым на 2022 г.

Согласно оперативным данным, порядка 3% озимых культур на текущий момент находятся в плохом состоянии, что ниже средне-исторических значений, которые составляют около 10% и существенно лучше показателей прошлого года. Кроме этого, на засеянных полях в большинстве регионов России на текущий момент наблюдаются высокий снежный покров, что позволит озимым успешно перенести сильные морозы в случае их наступления. Таким образом, по нашим оценкам, урожай озимой пшеницы в 2022 году составит порядка 60 млн т, что будет являться самым высоким показателем после рекордных 2017 и 2020 годов. Посевные же площади составят около 15,8 млн га.

Отметим, что в следующем году, согласно данным Минсельхоза, общая площадь посевных под зерновые вырастет на 2%, до 81,2 млн га, в большей степени за счёт яровых культур. Ожидаем, что летом 2022 г. из-за высокой вероятности развития климатического явления «Ла-Нинья» (широкомасштабное охлаждением поверхности океана в центральной и восточной частях экваториальной части Тихого океана, которое приводит к значительному изменению климата во многих странах мира) в первой половине лета на территории России, как и в прошлом году будет наблюдаться засушливая погода, что несколько нивелирует эффект от увеличения посевных площадей под яровые, но в любом случае, по нашим оценкам, объём урожая вырастет.

Кроме этого правительство приняло ряд мер для сдерживания цен на минеральные удобрения, в результате чего аграрии смогут полностью провести плановые работы по удобрению почвы. Таким образом, мы ожидаем, что в следующем году урожай зерновых и зернобобовых в России превысит показатели текущего года, но останется ниже 2020 г. По нашим оценкам, итоговый сбор в 2022 календарном году составит 129,6 млн т. (+7,4% г/г).

В разрезе культур урожай пшеницы в следующем году может вырасти примерно на 6,1 млн тонн, до 82 млн т за счёт значительного улучшения состояния озимых. Что касается ячменя, урожай может составить порядка 19,1 млн т, увеличившись таким образом на 6,2% г/г.

Ожидаем, что объём посевных площадей кукурузы и как следствие урожай вырастет из-за складывающейся благоприятной рыночной конъюнктуры. Часть компаний в США рассматривают возможность отказаться от выращивания кукурузы из-за рекордных цен на минеральные удобрения. Мы прогнозируем сохранение в 2022 высоких цен на природный газ, который является первичным сырьём для производства удобрений, из-за чего зарубежным аграриям придётся сместить фокус с кукурузы на другие культуры. Также отметим, что в Бразилии, которая находится на 3 месте в мире по производству кукурузы, во время сева первого урожая (продолжается с октября по декабрь включительно), наблюдалась засуха из-за развития Ла-Ниньи, вследствие чего объём будущего урожая должен снизиться. В результате предложение кукурузы на мировом рынке может несколько сократиться, что будет способствовать увеличению посевных под кукурузу в России, и, как следствие, росту сбора. Мы рассчитываем, что в следующем году урожай кукурузы составит порядка 15,5 млн т.

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