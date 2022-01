Комментарии «Открытие»: Нефть и отскок в IT-секторе обеспечили российский рынок поддержкой Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом основной сессии в России позитивный. Заявления представителей ФРС показали отсутствие излишней агрессивности. Азиатские индексы растут, индекс доллара в небольшом минусе, растут и сырьевые контракты, что обещает российскому рынку продолжения роста. Индекс МосБиржи может открыть основную сессию выше значения 3800 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль также имеет шансы на продолжение укрепления в зону 74,0-74,5 за доллар. В Европе выйдут оптовые цены Германии. Днём выйдет статистика по промышленности еврозоны, которая могла вырасти на 0,3% за ноябрь. В США календарь на этот день предлагает данные по потребительским ценам. По итогам регулярной сессии 11 января индекс МосБиржи - 3785,29 п. (+1,25%), а индекс РТС - 1595,45 п. (+1,93%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 81,053 млрд рублей. Все отраслевые индексы показали рост. Лидером торгов стал сектор информационных технологий (+5,82%) благодаря сильному подъёму в бумагах «Яндекс» и OZON Holdings. Сектор показал рост в рамках общей мировой динамики дня, поскольку и на мировых площадках компании IT сектора пользовались спросом. Сектор строительных компаний поднялся на 3,06%. В данном случае мы продолжаем говорить об отскоке, или даже развороте после слабости в конце прошлого года. Кроме того, на рынке были напуганы перспективой роста ключевой ставки ЦБ РФ до двухзначного значения. Однако есть надежда, что инфляция в РФ всё же начнёт замедляться. Всемирный банк сохранил прогнозы по росту ВВП РФ в 2022 и 2023 годах. Ожидается, что в текущем году показатель повысится на 2,4%, а в 2023 году на 1,8%. Это довольно скромные цифры и они вполне могут быть пересмотрены, если сырьевая динамика сохранится. Рост в 2021 году ВБ оценивает на уровне 4,3%. Акционеры Evraz одобрили выделение «Распадской» в отдельную компанию. Решение об этом было принято советом директоров ещё 15 декабря. Бумаги «Белуга Групп» в ближайшие три года может провести вторичное размещение акций за счёт казначейского пакета, или аннулировать его. Об этом заявил глава компании Александр Мечетин. По его словам, изменения в дивидендной политике не планируются, хотя компания, на практике, выплачивает более 25% прибыли. К 2024 году компания планирует увеличить выручку вдвое. чистый долг к EBITDA составляет на текущий момент 2,x. В ближайшие годы планируется открывать до 500 магазинов в год, преимущественно в московском регионе и в Санкт-Петербурге. Бумаги «РусАл» вяло отреагировали на решение акционеров отказаться от выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев. По сути, против этого решения высказалась лишь Sual Partners, которая контролируется Виктором Вексельбергом и партнёрами. Рубль усилил свои позиции во второй половине дня. Этому способствовала дорожающая нефть, оптимистичный внешний фон, да и надежды на продолжение переговоров РФ и условного Запада в лице США, НАТО и ОБСЕ. Кроме того, на среду 12 января Минфин запланировал первые в текущем году аукционы ОФЗ. Финансовое ведомство РФ проведёт 12 января два аукциона. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ИН выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года. Оба аукциона будут проведены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске. В условиях ожидания замедления инфляции можно предположить размещение с доходностью ниже ключевой ставки при довольно высоком спросе, как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов. На вечернем отрезке торгов доллар усилил своё снижение относительно конкурентов. На вечернем отрезке торгов доллар усилил своё снижение относительно конкурентов. Заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла в сенате подтвердили позицию регулятора на ужесточение денежной политики. Впрочем, если первой реакцией рынков было уныние, то затем спекулянты обратили внимание на формулировку «нормализации» денежной политики, что предполагает определённый барьер для повышения ставки. Также он подчеркнул, что члены FOMC всё ещё обсуждают подходы к сокращению баланса и это может потребовать дискуссии на 3-4 заседаниях. Тем не менее, DXY терял более 0,3%. Также он подчеркнул, что члены FOMC всё ещё обсуждают подходы к сокращению баланса и это может потребовать дискуссии на 3-4 заседаниях. Тем не менее, DXY терял более 0,3%. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 95,62 (-0,39%),

EUR-USD - $1,137 (+0,37%),

GBP-USD - $1,362 (+0,36%),

USD-JPY – 115,31 (+0,14%),

USD-RUB – 74,45 (-0,73%),

Представители ФРС стараются не казаться агрессивными «ястребами» Американские индексы завершили день ростом, хотя в течение торгов выражали своё негативное отношение к заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла, который проходил утверждение на второй срок в Сенате. По сути, Пауэлл не сказал, что-либо нового, но слова о трёх повышениях ставки, о нормализации денежной политики, и о необходимости более чёткого планирования сокращения баланса на ближайших 3-4 заседаниях FOMC немного успокоили инвесторов. Во всяком случае, председатель ФРС не звучал излишне «ястребиным». Также в этот день выступали другие представители регулятора. Известный «ястреб» президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж отметила необходимость ускоренного сокращения необычайно огромного баланса ФРС в размере $8,5 трлн для замедления инфляции. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявила, что поддержит повышение ставки в марте, а также выступает за три повышения в текущем году, если, конечно, экономика покажет свою устойчивость. Доходность по казначейским обязательствам немного снизилась на этом фоне, что позволило технологичным акциям отыграть часть потерь с начала года. 3 сектора снизились и 8 выросли. Самое большое падение было в секторе коммунальных услуг (-0,92%), а наиболее сильный рост показал сектор энергетики (+3,41%). По итогам торгов: DJIA - 36252,02 п. (+0,51%),

S&P 500 - 4713,07 п. (+0,92%),

NASDAQ - 15153,45 п. (+1,41%). Азиатские индексы поверили в более «мягкий» ФРС Торги в Азии проходили преимущественно в плюсе. Менее жёсткие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла немного успокоили инвесторов в том, что американский регулятор не будет проявлять чрезмерную агрессивность в ужесточении денежной политики. Китайский рынок получил дополнительный повод для роста в виде замедления инфляции в декабре. В годовом выражении рост потребительских цен замедлился до 1,5% при ожиданиях 1,8% и 2,3% в ноябре. Цены производителей также замедлили рост до 10,3% при ожиданиях 11,1% и 12,9% в ноябре. Естественно, что ожидания стимулов заметно оживились при такой динамике цен. Рост в Шанхае наблюдался в бумагах ресурсных компаний, а в Гонконге продолжился отскок акций технологичного сектора, который повышался почти на 4%. Напротив, в секторе недвижимости преобладали негативные настроения. Акции Sunac China Holdings Ltd снижались на 4,6%, а China Overseas Land & Investment Ltd на 2,6%. Японский рынок отреагировал на заявления председателя ФРС весьма бурным ростом. Среди лидеров дня также были технологичные компании. Акции производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron дорожали на 4%, а инвестора в IT компании SoftBank Group на 5%. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 28749,88 п. (+1,87%),

Hang Seng - 24319,03 п. (+2,44%),

Масштабы заболеваемости в США могут сказаться на потреблении бензина Нефть торговалась стабильно, но отчёт по запасам в США оказался довольно противоречивым. Согласно статистике API, на неделе до 7 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,1 млн бар. Однако запасы бензина выросли на 10,9 млн бар., а дистиллятов на 3,0 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,6 млн бар., а также рост запасов бензина на 3,0 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар. Некоторую поддержку рынку оказывают новые прогнозы Минэнерго США. Согласно анализу ведомства, спрос на нефть в США увеличится в текущем году на 840 тыс. бар. в сутки по сравнению с 700 тыс. бар. в предыдущем прогнозе. Меж тем, прогноз прироста производства в США был снижен до 640 тыс. бар. в сутки с прежних 670 тыс. бар. Впрочем, в ближайшие дни рынок нефти может оказаться под давлением статистики заболеваемости в США. Во вторник было зафиксировано 130 тыс. госпитализаций при 1,5 млн заболевших, что, конечно, во многом определяется доступностью домашнего тестирования. Тем не менее, столь масштабные показатели заболеваемости неминуемо сказываются на текущем потреблении топлива из-за падения ежедневной мобильности американцев. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $83,79 (+0,08%),

WTI - $81,42 (+0,25%),

Алюминий - $2974 (+0,13%),

Золото - $1821,1 (+0,14%),

Медь - $9854,7 (+0,93%),

Никель - $21965 (+0,78%).

