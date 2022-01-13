ПСБ: Ждем сегодня перехода индекса МосБиржи к консолидации в диапазоне 3800-3840 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

По итогам среды мировые рынки продолжили уверенно повышаться, хотя оптимизм в США вновь начал ослабляться. Вчера сохранилась восстановительная динамика развитые рынков (MSCI World прибавил 0,7%, повысился второй день подряд), и усилился спрос на рынки развивающихся стран (MSCI EM вырос на 2%, взлетев к уровням конца ноября). Способствовало сохранению аппетита к риску, фокусировавшегося на товарных рынках и в активах развивающихся стран, наряду со стабилизаций долларовых ставок, заметное отступление доллара после публикации данных по потребительской инфляции в США за декабрь. Усиление роста общего индекса потребительских цен в целом совпало с ожиданиями аналитиков (7% г/г против 6.8% месяцем ранее), однако базовый ИПЦ несколько превзошел ожидания (5,5% г/г против ожидавшихся, по консенсусу Рейтер, 5,4% г/г и 4,9% г/г – в ноябре). Усиление инфляционного давления в Америке привело к откату индекса DXY, отражающего позиции доллара к основным 6 мировых валютам, ниже 95 пунктов, а пару евро-доллар – выше 1,14, впервые с начала ноября. Индекс S&P500 (+0,3%) смог сохранить повышательную инерцию, однако завершил день лишь слабым ростом, - торговая активность на рынке снизилась при сдержанной фиксации прибыли в «фишках» финансового сектора и менее ликвидных бумагах (Russell 2000: -0,8%) при ввиду сохраняющихся опасений относительно возобновления роста ставок и неуверенности в тональности стартующего в пятницу сезона отчетности.

Сегодня утром на глобальных рынках преобладают умеренно негативные настроения. Ключевые азиатские индексы преимущественно снижаются, ведомые китайским рынком акций, фьючерсы на американские и европейские индексы - в слабом «минусе», нефтяные котировки – под небольшим давлением после взлета предыдущих дней. Мы полагаем, что консервативный настрой на рынках сохранится в течение дня – завтрашний день крайне насыщен событиями, способными скорректировать отношение инвесторов к риску: помимо старта сезона отчетности в США, в пятницу выйдут данные по торговому балансу КНР и данные по розничным продажам и пром. производству в США.

Вчера, при поддержке благоприятного внешнего фона и повышении торговой активности индекс МосБиржи вырос, второй день подряд, прибавив 1,2% и вернувшись выше линии долгосрочного растущего тренда. В лидерах роста оказались «весовые» нефтегазовый и финансовый сектора. Так, высокие цены на нефть способствовали продолжению росту бумаг нефтегазового сектора (ЛУКОЙЛ: +2,1%; НОВАТЭК: +1,6%; Роснефть: +2,3%; Газпром: +1,1%). В финансовом секторе взлетели акции TCS Group (+4,2%), вернувшись выше 200-дневной средней при поддержке оживления спроса на глобальный hi-tech и корпоративных новостей, а также бумаги QIWI (+2,1%) и Банка Санкт-Петербург (+3,6%). Лидеры финсектора, впрочем, завершили день в минусе (Сбер: -0,5%; ВТБ: -0,3%).

В акциях металлургического и горнодобывающего сектора спросом пользовались бумаги Мечела (+2,7%), а также производителей цветных металлов (РУСАЛ: +1,8%) благодаря росту цен на реализуемое сырье. Норникель (+1,3%) к окончанию торгов поднялся выше отметки 24 000 руб, торгуясь последний день с промежуточным дивидендом. Мы ожидаем, что благоприятная конъюнктура на рынке никеля поможет бумагам компании быстро закрыть дивгэп.

В сталелитейном секторе подросли акции НЛМК (+1,5%) и Северстали (+1,2%), в то же время бумаги ММК (-3,0%) упали после дивидендной отсечки.

Из прочих акций можем отметить отскок Акрона (+4,0%), продолжающиеся рост бумаг ЛСР (+3,5%), а также позитивную динамику Белуги (+5,4%), Магнита (+2,3%) и Yandex (+1,3%). Аутсайдерами торгов вновь стали расписки FIX PRICE (-2,0%) и безыдейные акции АЛРОСА (-1,3%).

Сегодня, на фоне невнятного внешнего фона и дефицита внутренних идей для развития роста индекс МосБиржи может перейти к консолидации в диапазоне 3800-3840 пунктов.

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