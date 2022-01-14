ПСБ: Рубль вновь ощутимо отреагировал на поток геополитических новостей

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

В ходе вчерашних торгов рубль растерял приобретения недавних дней, доллар вновь приблизился к 77 руб.

В начале вчерашних торгов стоимость доллара удерживалась в диапазоне 74,5-75 руб., однако во второй половине дня из-за потока новостей об отсутствии достижения договоренностей о преодолении геополитической напряженности между Россией и странами Запада доллар заметно подскочил, протестировав отметку 76,5 руб. (на фоне распродажи отечественных активов доходность по 10-ти летним гособлигациям подскочила выше 9%, а российские CDS поднялись выше 135 пунктов, к уровням мая 2020 года). Ввиду резкого всплеска нервозности в отношении геополитики торговая активность на валютном рынке выросла в 2,5 раза относительно среднемесячных значений. Не помогли национальной валюте и высокие цены на энергоносители (так, стоимость барреля нефти Brent поднималась к 85 долл.). В результате рубль в четверг выглядел заметно слабее большинства ключевых валют ЕМ (сильнее упала лишь волатильная турецкая лира, также на страновом риске). Из внутренних факторов, ослабляющих рубль, также заметим ускорение темпов прироста недельной инфляции по итогам первой недели января.

На утро пятницы формируется нейтральный внешний фон для национальной валюты: нефть Brent и азиатские рынки торгуются безыдейно, валюты стран ЕМ не демонстрируют выразительной динамики, а фьючерсы на ключевые индексы фондового рынка США лишь в незначительном плюсе после сильной просадки накануне. Вместе с тем, рубль выглядит сильно недооцененным исходя из текущего состояния экономики и рынка нефти.

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует частично сбросить перепроданность рубля, и попытается вернуться по итогам дня к отметке 75 руб. Скорректировать позиции рубля сегодня, по нашему мнению, может негативный сюрприз от статистики США, а также старта сезона отчётностей ведущих американских банков.

ПАО "Промсвязьбанк"