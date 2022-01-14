Комментарии

ПСБ: Ждем консолидацию Brent в зоне 83-84,5 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent консолидируются у пиков конца 2021 г. Статистика по торговле КНР за декабрь вышла без особых сюрпризов: импорт сырой нефти вырос на 10,4% м/м, а импорт нефтепродуктов упал на 14,7% м/м. Потенциал для дальнейшего роста цен на нефть мы продолжаем считать ограниченным, а текущие цены – перекупленными. Высокий уровень неопределенности, связанный с распространением омикрона и потенциально угрожающий мировому спросу, а также ожидания перехода рынка к профициту предложения выступают сдерживающими факторами, равно как и ожидаемое замедление темпов мировой экономики. Сегодня мы полагаем, что цены на нефть Brent будут консолидироваться в зоне 83-84,5 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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