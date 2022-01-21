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«Фридом Финанс»: На российском рынке наблюдается положительная динамика

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 20 января восстановление на российских фондовых площадках продолжилось. Индекс Мосбиржи к 12:59 мск вырос на 0,70%, а РТС — на 0,69%. Объем операций с акциями на Московской бирже сегодня примерно на 150% выше среднего за последний месяц. Ведущие биржи США, Европы и Юго-Восточной Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. 

В лидерах роста сегодня HeadHunter ADR (+2,35%) и Polymetal (+1,97%). В аутсайдерах — Ozon (-3,40%) и Русагро (-1,43%).  

Акции Polymetal идут вверх на новости об оценке ресурсов Павловского месторождения компании, согласно которой запасы золота на этом руднике составляют 21,8 тонн. При цене золота в $1500 за унцию благодаря освоению Павловского месторождения компания сможет увеличить свою капитализацию на $1 млрд.  Таргет по акции Polymetal на горизонте года — 1732 руб.  

Бумаги Русагро оказались под давлением сообщений о судебном аресте имущества компании. По словам ее менеджмента, суд был введен в заблуждение и его решение будет оспорено, соответствующая апелляция уже подана. Таргет по акции Русагро на горизонте года — 1472 руб. 

Нефть корректируется после четырехдневного роста. Представители ОПЕК не исключают, что цены на углеводородное сырье поднимутся до $100 за баррель. Мы также ожидаем продолжения нефтяного ралли в среднесрочной перспективе. В 19:00 мск EIA представит официальные данные о динамике запасов сырой нефти в США. Прогноз предполагает их сокращение на 0,938 млн баррелей после падения на 4,55 млн неделей ранее. Продолжение снижения запасов в Штатах позитивно для нефтяных котировок.

В 16:00 мск выйдет статистика международных долларовых резервов Банка России. В начале этой недели представители регулятора анонсировали покупку иностранной валюты на открытом рынке в течение трех недель. В этой связи мы рассчитываем на увеличение резервов, которое окажет поддержку паре USD/RUB.    

Ориентир для индекса Мосбиржи до конца текущей сессии: диапазон 3490–3500 пунктов. Прогнозы для пар USD/RUB и EUR/RUB: 76,70–76,80 и 87,00–87,10 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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