Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Сегежа Групп» объемом 9 млрд руб.

20 января 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Сегежа Групп» серии 002Р-03R со сроком обращения 15 лет, купонным периодом 91 день, офертой через 2 года.

На момент открытия книги заявок ориентир максимальной ставки купона составлял до 11% годовых, предельный ориентир по доходности к оферте до 11.46% годовых, планируемый объем размещения – от 7 млрд рублей. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту реализовать размещение на комфортных условиях: объем размещения был увеличен до 9 млрд руб., ставка купона снижена до 10.9% годовых (доходность к оферте 11.35%). Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 26 января 2022 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.