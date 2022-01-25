«Открытие»: Геополитика продолжает питать «медвежий» рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на первую половину дня

Внешний фон остаётся негативным. Отечественные акции способны продолжить падение, хотя разворот в американских индексах намекает на возможность отскока. Однако для российских акций на первом плане остаются вопросы геополитики. Госдепартамент США продолжает исключать какие-либо уступки РФ в вопросах безопасности. Впрочем, есть надежда, что рынок всё же достиг определённого уровня, когда долгосрочная привлекательность всё же обеспечит покупателей решимостью для отскока индексов и рубля.

Азиатские рынки показали негативную динамику. Японский Nikkei 225 на минимуме за два года, рынок Австралии на минимуме за 8 месяцев на фоне разогрева инфляции до 3,5% в IV квартале с 3,0% в III квартале. Индекс доллара вновь растёт и делает заявку подняться выше 96,0 п.

Днём в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата за январь. В США опубликуют индексы цен на жильё. Ожидается, что индекс S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США снизит темпы роста до 18,0% в ноябре по сравнению с 18,4% в октябре. Далее выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board за январь. В России опубликуют данные по промышленному производству за декабрь. Ожидается снижение темпов роста до 3,9% в декабре с 7,0% в ноябре. Операционную отчётность предоставят Группа ЛСР, ММК, «Лента».

Геополитика продолжает питать «медвежий» рынок

Отечественный рынок под двойным ударом геополитики и пессимизма на внешних площадках. Ситуация в сфере международных отношений с прошлой недели лишь ухудшилась. НАТО усиливает присутствие и боеготовность в Восточной Европе. США и союзники накачивают Украину вооружениями. Также США и Великобритания проводят частичную эвакуацию семей дипломатов из Киева, одновременно рекомендуя своим гражданам воздержаться от поездок в Украину и Россию. На площадках в Европе и США доминируют пессимистичные настроения из-за ожиданий агрессивного ужесточения денежной политики регуляторов, включая ФРС и Банк Англии. Иными словами, поводов для попыток развернуть рынок вверх не было. Индекс МосБиржи в моменте опускался до 3158,46 п. Довольно длительно растущими были только бумаги Fix Price благодаря объявленной программе обратного выкупа. Результат дня сомнений не вызывал.

По итогам основной сессии 24 января индекс МосБиржи - 3235,28 п. (-5,93%), а индекс РТС - 1288,17 п. (-8,11%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 262,889 млрд рублей.

Все секторы российского рынка завершили день глубоким падением. Аутсайдером стал сектор информационных технологий (-12,02%). Потери менее 5% были в секторах телекоммуникаций, потребление, а также химия и нефтехимия. В остальных отраслевых индексах потери от 5% до 6%. Слабость отраслевого индекса информационных технологий не только обусловлена геополитическими факторами, но и давлением на отрасль на внешних рынках из-за ожидания роста ставок. Возможно, что эти бумаги также покидают задержавшиеся иностранные инвесторы. Пока рано говорить о том, чтобы выгодно открывать длинные позиции, но потери на уровне 31,08% в секторе с начала года уже кажутся эпичными и совершенно неоправданными. По сей причине вспомним о корпоративных новостях.

Совет директоров девелопера «Самолет» принял решение о выкупе в течение 2022 года обыкновенных акций компании на сумму не более 3 млрд рублей. Как следует из сообщения, buyback проводится в целях долгосрочной мотивации менеджмента. Приобретать бумаги будет дочерняя компания «Самолет-Резерв» на открытом рынке, периодически, исходя из рыночной цены акций.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: На сегодняшний день на 3 млрд рублей можно приобрести более 1% акций компании. Учитывая, что free float девелопера сейчас составляет лишь 5%, объявленный выкуп способен оказать поддержку котировкам «Самолета» в текущем году года.

«Норильский никель» в 2021 году выпустил 193 тыс. тонн никеля, что на 18% ниже показателя 2020 года, сообщила компания. Прогноз компании по никелю составлял 190-200 тыс. тонн. В четвертом квартале производство никеля выросло на 25% к предыдущему периоду, составив 63,15 тыс. тонн. Производство меди сократилось в 2021 году на 16%, составив 406,84 тыс. тонн, за квартал - выросло на 3%, до 118,53 тыс. тонн. ГМК в 2021 году выпустил 2,616 млн унций палладия, что на 7% ниже показателя 2020 года. Прогноз компании по выпуску палладия на этот год составлял 2,35-2,41 млн унций. В четвертом квартале производство палладия выросло на 18% к предыдущему периоду, составив 704 тыс. унций. Производство платины сократилось в 2021 году на 8%, составив 641 тыс. унций, что также выше прогноза на этот год (580-640 тыс. унций платины). В четвертом квартале выпуск платины подрос на 23% к предыдущему периоду, до 178 тыс. унций. Компания подтвердила прогноз, согласно которому в 2022 году будет выпущено 205-215 тыс. тонн никеля, меди - 365-385 тыс. тонн (без учета не затронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди), а также 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Результаты можно назвать даже умеренно оптимистичными, поскольку ГМК выполнил план по меди и никелю и перевыполнил по платиноидам. Напомним, что снижение выпуска в прошлом году было связано с временной приостановкой добычи на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами, а также временной приостановкой работы Норильской обогатительной фабрики из-за аварии. К настоящему моменту все упомянутые активы полностью восстановлены и работают на полную мощность. Впрочем, необходимо отметить, что план по добычи на 2022 год чуть менее скромный, чем был изначальный план (до аварий) на 2021 год. В то же время, при сохранении текущей конъюнктуры финансовые результаты ГМК в текущем году могут быть сопоставимы с рекордными показателями 2021 года».

Девелопер Etalon Group в IV квартале 2021 года сократил продажи на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 24,851 млрд рублей. Объем реализованной недвижимости в IV квартале снизился на 23% г/г - до 129,07 тыс. кв. м. По итогам 2021 года продажи группы выросли на 6% по сравнению с показателем за 2020 год - до 84,4 млрд рублей, общий объем реализованной недвижимости сократился на 17,1%, до 446,480 тыс. кв. м. Средняя стоимость одного квадратного метра жилой недвижимости возросла на 34% - до 238,7 тыс. рублей.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «После относительно слабого III квартала в IV квартале продажи Etalon Group оказались лучше из-за присущей застройщикам сезонности. При этом в физическом объеме отставание от графика 2020 года осталось заметным, тогда как благодаря росту стоимости квадратного метра реализация в денежном выражении год к году снизилась совсем незначительно. Ну а в целом по 2021 году Etalon продемонстрировал рост продаж в рублях, так что финансовые результаты девелопера могут оказаться рекордными. При этом компания в прошедшем году смогла существенно нарастить свой портфель проектов, и уже в 2022 году планирует запустить в продажу три раза больше площадей, чем годом ранее».

ЦБ встал на защиту рубля

Торги на валютном рынке также проходили по негативному сценарию. Рубль в моменте слабел до 79,50 за доллар и 89,95 за евро. Доходность по некоторым выпускам ОФЗ превышала 10%. Нельзя сказать, что рубль страдал в одиночестве, но потери AUD и NZD на уровне 0,55% и 0,3% не идут ни в какое сравнение.

Перелом произошёл на фоне решения ЦБ РФ остановить покупку валюты в рамках бюджетного правила с 15:00 мск. Решение нужное, но несколько запоздавшее. Курс рубля давно демонстрировал склонность к ослаблению и дополнительное давление в виде операций по продаже 36,6 млрд рублей в день устойчивости национальной валюте не придавали, тем более, что более слабый рубль лишь усложняет задачу контроля над инфляцией.

Пока на рынке остаётся убеждённость, что уровень 80,0 за доллар будет взят, но в дальнейшем ситуация с курсом будет определяться интенсивностью геополитических рисков. В условиях глобального бегства в доллар на ожиданиях ужесточения денежной политики ФРС рублю придётся предложить более выгодные условия для инвесторов, дабы не сорваться на обновление очередных исторических минимумов. Собственно говоря, рынок форвардов уже ждёт повышения ставки до 10,25%. К тому же инфляция уже превышает 8,6%, а при слабом рубле ждать её замедления будет крайне непродуктивно.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,89 (+0,26%),

EUR-USD - $1,132 (-0,15%),

GBP-USD - $1,349 (-0,47%),

USD-JPY – 113,96 (+0,26%),

USD-RUB – 78,76 (+1,73%),

EUR-RUB – 89,19 (+1,5%).

На американском рынке появляются охотники за распродажами

Торги на рынке США завершились беспрецедентным разворотом на финальном отрезке основной сессии. Индекс Dow Jones терял более 1000 пунктов, но закрыл день в плюсе, отыграв 1214 пунктов. Разворот, естественно, случился во всех трёх индексах.

Тем не менее, негативная динамика в ряде бумаг продолжилась. Акции Netflix потеряли ещё 2,4%. Бумаги Tesla снизились на 1,47% перед отчётностью в среду. Halliburton (+3,8%) уже отчиталась и смогла вернуться к прибыльности в IV квартале.

Разворот в индексах впечатляет, но местная американская статистика также удивила, но неприятно. Предварительный индекс деловой активности в промышленности США снизился до 55,0 п. в январе при ожиданиях 56,7 п. и 57,7 п. в декабре, а в сфере услуг произошёл почти настоящий спад до 50,9 п. с 57,6 п. Впрочем, в условиях вспышки COVID-19-Omicron этого можно было ожидать.

3 отраслевых индекса S&P 500 снизились, но 8 показали рост. Наиболее сильное снижение было в коммунальных услугах (-1,03%), а наиболее сильный рост состоялся в секторе цикличных товаров (+1,21%).

По итогам торгов:

DJIA - 34364,50 п. (+0,29%),

S&P 500 - 4410,13 п. (+0,28%),

NASDAQ - 13855,13 п. (+0,63%).

Акции оборонных поставщиков в центре внимания

Разворот американских индексов не стал примером для азиатских рынков. Инвесторы продолжают ждать с тревогой решения ФРС.

Китайские индексы торговались в минусе. Сектор недвижимости терял около 2%, но в данном случае можно говорить о коррекции после нескольких дней роста. Энергетический сектор также терял более 2% на фоне падения индекса угольных компаний на 3,2%. Китайская администрация по кибер-пространству запустила месячник чистого интернета, что немедленно сказалось на акциях медийных компаний. В Шанхае динамика рынка была не лучше. Под давлением были акции технологичных компаний, здравоохранения и строительства. Бумаги China Evergrande потеряли почти 4% на фоне запроса компании более продолжительного времени для выработки плана реструктуризации.

Японский рынок совершенно не был впечатлён разворотом в американских индексах. Nikkei 225 оказался на минимуме за два года. Вновь среди аутсайдеров выделялись бумаги SoftBank Group (-5,9%), Tokyo Electron (-3,1%). Однако рост показали бумаги, связанные с оборонными поставками: Ishikawa Seisaku подорожала на 11,96%, а Howa Machinery на 5,5%.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 27064,29 п. (-1,90%),

Hang Seng - 24280,39 п. (-1,53%),

Shanghai Composite - 3464,96 п. (-1,68%).

Йеменские хуситы и НАТО обеспечивают дорогую нефть

Геополитическая напряжённость вновь толкает котировки нефти вверх. Йеменские хуситы провели очередную атаку баллистическими ракетами по территории ОАЭ, но в очередной раз без особого успеха. Также рынок испытывает негативные эмоции по поводу увеличения присутствия войск НАТО в восточной Европе в режиме повышенной готовности. Плюс к этому запасы в США на терминале Кушинг оказались на минимуме почти за десять лет. То есть у рынка появились все классические поводы, если не для очередной волны роста, то, как минимум, для удержания котировок на высоком уровне.

По состоянию на 9:00 мск: