«Фридом Финанс»: «Быки» перехватывают инициативу

Аналитики «Фридом Финанс»:

24 января основные индексы на американских фондовых площадках завершили торги в зеленой зоне, хотя с начала сессии рынки падали более чем на 3%. S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4410 пунктов, Nasdaq вырос на 0,63%, Dow Jones набрал 0,29%. Лучшую динамику показал сектор циклических потребительских товаров (+1,21%). Хуже широкого рынка выглядели коммунальные компании (-1,03%).

· Acacia Research Corp., которая контролируется хедж-фондом Starboard Value LP, сделала предложение о покупке Kohl's (KSS: +36,0%) по цене $64 за акцию.

· Adtalem Global Education (ATGE: +13,7%) продает дивизион финансовых услуг Wendel Group, включая Ассоциацию сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), за $1 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022-го.

· Opko Health (OPK: -23,8%) объявила в пятницу, что FDA не одобрило препарат somatrogon для устранения дефицита гормона роста у детей.

Вчера аналитическое агентство IHS Markit опубликовало индексы менеджеров по снабжению (PMI). Потеряв 2,7 пункта, январский индекс деловой активности в производственной сфере упал до 55 пунктов (самого низкого уровня за 15 месяцев) при консенсусе 56,1 пункта. В отчете отмечается, что объемы производства в целом не изменились, однако темпы роста новых заказов оказались самыми медленными начиная с 20 июля 2021 года, при этом занятость сократилась впервые с указанного момента. Однако инфляция затрат замедлилась до самого низкого значения с мая 2021-го.

Индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился на 6,7 пункта, до 50,9, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне 54,7 и став самым низким показателем за 18 месяцев. Давление на индекс оказывают нехватка рабочей силы и активное распространение штамма «омикрон». Индекс деловой активности нового бизнеса оказался самым низким за четыре месяца, хотя показатель все еще остается сильным и соответствует среднему значению за более длительный период. Инфляция себестоимости продаж в этом сегменте также замедлилась, опустившись до самого низкого уровня почти за год. Производственные ожидания, согласно отчету, достигли годовых пиков, поскольку новый штамм коронавируса не оказывает негативного влияния на спрос, в то время как рост количества новых предприятий указывает на улучшение ситуации в цепочках поставок после ослабления карантинных ограничений.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 1,66%, китайский CSI 300 снизился на 2,26%, гонконгский Hang Seng потерял 1,67%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,42%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $84 за баррель. Цена на золото находится около отметки $1837 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4490 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности. Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя со 115,8 пункта в декабре до 110,5.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 58 пунктов.

S&P 500 не стал закрепляться ниже уровня 4300 пунктов и продемонстрировал внутридневной разворот к росту. Вчерашняя дневная свеча сформировала паттерн «молот», что может сигнализировать об изменении направления краткосрочного нисходящего тренда. RSI продолжает находиться в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, но его динамика в сочетании с поведением индикатора MACD указывает на замедление нисходящей тенденции. Ближайшая поддержка расположена в области 4230–4300 пунктов.

Сегодня отчет за четвертый квартал представит крупнейший в мире разработчик программного обеспечения Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка эмитента вырастет на 17,7%, до $50,71 млрд, при увеличении скорректированной разводненной EPS на 14,3%, до $2,32. Полагаем, что драйверы, обеспечивавшие рост в прошлых кварталах, сохранят актуальность. В частности, сегмент Productivity & Business Processes (офисные, прикладные решения и LinkedIn) в последние месяцы поддерживает сильный импульс к расширению, а направление Intelligent Cloud (серверные продукты и Azure) демонстрирует уверенную динамику продаж, в том числе благодаря специализированным продуктам. More Personal Computing также сохраняет сильные позиции благодаря неплохим отзывам о новой ОС и улучшенной производительности CPU Intel на ней. Однако перебои с поставками комплектующих, вероятно, будут оказывать давление на продажи ПК, что ограничит спрос на ОС. В центре внимания участников рынка будут два ключевых аспекта отчета: прогнозы по выручке на ближайший квартал и год (если они будут представлены), а также уровень маржи и оценки динамики рентабельности в будущем. Ухудшение прогнозов роста одного из показателей может оказать заметное давление на котировки эмитента. Также мы ожидаем более детальной информации по поводу недавно объявленной сделки по приобретению Activision Blizzard.