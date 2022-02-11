«Открытие»: Российские акции третий день подряд завершают ростом

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Российские акции третий день подряд завершают ростом.

На 19:10 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 655,76 п. (+0,5%), с нач. года -3,5%

· Индекс РТС — 1 546,79 п. (+0,8%), с нач. года -3,1%

· Индекс MSCI EM — 1 239,79 п. (+1,64%), с нач. года +0,6%

· Stoxx Europe 600 — 472,89 п. (-0,09%), с нач. года -3,1%

· DAX — 15 533,78 п. (+0,33%), с нач. года -2,2%

· FTSE 100 — 7 675,46 п. (+0,42%), с нач. года +3,7%

Индекс МосБиржи закрылся по итогам основной сессии на 14,8% ниже достигнутого 14 октября 2021 года рекордного максимума на уровне 4292,68 п. За последние 52 недели рублевый индекс вырос на 7,5%, а индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 15%.

На 19:10 мск:

· EUR/USD — 1,1469 (+0,41%), с начала года +0,9%

· GBP/USD — 1,3619 (+0,64%), с начала года +0,6%

· USD/JPY — 115,91 (+0,36%), с начала года +0,7%

· Индекс доллара — 95,347 (-0,15%), с начала года -0,3%

· USD/RUB — 74,5721 (-0,10%), с начала года -0,8%

· EUR/RUB — 85,495 (+0,23%), с начала года +0,0%

Рублевый индекс консолидировался в районе отметки 3600 пунктов в преддверии публикации отчета по потребительской инфляции в США. После публикации отчета доллар начал резко укрепляться, а нефть дешеветь, и российские акции попытались упасть. Однако первоначальная реакция на отчет развернулась чуть позже на 180 градусов. Нефть за час до завершения основных торгов на российском рынке уверенно возобновила рост, что помогло акциям РФ завершить день на позитивной ноте.

Цена алюминия в Лондоне обновила 13-летний максимум на уровне 3333 доллара за тонну перед коррекцией. Однако акции «Русала» успели извлечь выгоду из ралли цен на металл, который с начала года подорожал на 15,8%.

На 19:10 мск:

· Brent, $/бар. — 92,71 (+1,27%), с нач. года +19,2%

· WTI, $/бар. — 91,13 (+1,64%), с нач. года +21,2%

· Urals, $/бар. — 95,20 (+0,74%), с нач. года +24,0%

· Золото, $/тр. унц. — 1 837,76 (+0,29%), с нач. года +0,5%

· Серебро, $/тр. унц. — 23,51 (+0,90%), с нач. года +2,0%

· Алюминий, $/т — 3 266,00 (-0,23%), с нач. года +16,3%

· Медь, $/т — 10 059,00 (+1,43%), с нач. года +3,5%

· Никель, $/т — 23 187,00 (+0,38%). с нач. года +11,7%

Из 10 отраслевых индексов 8 выросли по итогам основной сессии и 2 упали. Сектор «Электроэнергетики» упал на 0,5% (-5% с начала года) и стал аутсайдером дня. IT-сектор вырос на 3,2% и стал лидерами роста в четверг (-15,6% с начала года).

Из 43 бумаг индекса МосБиржи 37 подорожали по итогам основной сессии и 6 потеряли в цене.

На 19:20 мск:

Индекс МосБиржи: лидеры роста Индекс МосБиржи: лидеры падения Русал 5,93% Интер РАО -3,43% TCS Group гдр 4,95% VK (Mail.ru) гдр -2,80% Fix Price гдр 4,26% ФСК ЕЭС -2,71%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 5,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составила 54,4 трлн рублей.

Корпоративные новости

· ФАС признала, что три основных поставщика стали на российский рынок (ММК, НЛМК и «Северсталь»), нарушили закон о конкуренции, монопольно завышая цены на рынке плоского стального проката, и планирует оштрафовать их. Размеры штрафов для металлопроизводителей будут определены в ходе административного расследования.

· «ИнтерРАО» сообщила о росте поставок в 2021 году на 86,1% до 21,77 млрд киловатт-часов, что оказалось чуть выше прогноза компании. Экспорт достиг рекордного за последние 10 лет показателя благодаря росту поставок на основные рынки — в Финляндию и страны Прибалтики. Выручка «ИнтерРАО» от экспорта электроэнергии, согласно отчету по российским стандартам, выросла в 2021 году в 3,3 раза до 79,9 млрд рублей, а общие доходы материнской компании достигли 88,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за 10 лет.

· «ГМК «Норильский никель» опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2021 год. EBITDA в 2021 году составила $10,5 млрд, что на 37% выше уровня годичной давности. При этом EBITDA Быстринского ГОКа составила $1,1 млрд. Рентабельность EBITDA равнялась 59% против 49% годом ранее. По итогам 2021 года «Норникель», как и ожидалось, получил рекордные финансовые показатели в своей истории. Причем в долларах. Это было в первую очередь обусловлено повышением биржевых цен на металлы. Собственно, крайне благоприятная ценовая конъюнктура с лихвой перекрыла даже снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года. В то же время сокращение FCF было связано в основном с возмещением экологического ущерба в размере $2 млрд. Исходя из опубликованных цифр и текущего курса доллара, финальный дивиденд по акциям ГМК за 2021 год составит порядка 1600 руб. А вот какая будет дивидендная политика «Норникеля» в дальнейшем — большой вопрос, поскольку действие акционерного соглашения крупнейших мажоритариев компании заканчивается в текущем году, отметил Алексей Павлов, главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции.

· Группа «ФосАгро» также опубликовала финансовые результаты (МСФО) за IV квартал и 12 месяцев 2021 года. Прошедший год стал рекордным для «Фосагро» как с точки зрения производственных результатов, так и финансовых показателей. Главная причина успеха — крайне благоприятная конъюнктура на мировых рынках органических удобрений. По ряду позиций в IV квартале 2021 года вообще были отмечены исторические ценовые максимумы. Теперь ключевым является вопрос, как долго продержатся высокие цены на удобрения на мировом рынке.

· «АЛРОСА» опубликовала продажи алмазного сырья и бриллиантов за январь 2022 года. Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции составил $325 млн. Это на 28% больше, чем в декабре, но на 24% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее. В долларовом выражении январские продажи «АЛРОСА» оказались ничем не выдающимися с точки зрения исторической ретроспективы для данного месяца. Т. е. даже уверенный рост цен на алмазы в начале года (по данным Rapaport в среднем на 8–10%) не смог полностью компенсировать падения физических объемов на фоне сокращения запасов. И хотя менеджмент компании отмечает сохраняющийся высокий спрос, он тут же делает оговорку, что объёмы продаж в перспективе буду жестко ограничены уровнем производства.

Внешний фон

Европа

Европейские акции уверенно подешевели в четверг. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600, который накануне тестировал на прочность 100-дневную МА (474,2 п.), не смог закрепиться выше этой линии. Однако, чтобы техническая картина вновь стала выглядеть оптимистично, потребуется закрепиться еще и выше 50-дневной МА (477 п.).

10 из 20 секторов Stoxx Europe 600 завершили день в плюсе. В лидерах были компании сферы досуга и гостеприимства, химический и горнодобывающий секторы, а также представители сектора недвижимости. В аутсайдерах потребительский сектор, компании из сферы финансовых услуг и технологические акции, рядом страховщики и телекомы. Акции Delivery Hero оказали давление на потребительский сектор, падали более чем на 30% и реализовали максимальное снижение за свою историю. Прогнозы компании на 2022 года разочаровали инвесторов и аналитиков. Обвал сократил капитализацию компании на 4 млрд евро.

Главный фактор давления на фондовый рынок, конечно, отчет по инфляции в США, который привел к росту доходностей облигаций и усилил опасения по поводу более агрессивного цикла повышения ставок ФРС.

Сегодня в Европе произошло знаменательное событие. Оптимистичные прогнозы компании AstraZenecaстимулировали рост ее акций, и это помогла британскому индексу FTSE 100 завершить день в плюсе. В итоге британский фондовый индекс закрылся на максимуме с 17 января 2020 года и стал последним из европейских индексов, кто полностью отыграл просадку из-за пандемии. В британском индексе объективно дефицит технологических компаний, а именно они активно росли в 2020/2021 гг. выступая драйверами роста американских и других европейских индексов.

Однако в этом году фокус рынка на повышении ставок, поэтому технологические акции под давлением, а вот банки являются бенефициарами предстоящего глобального цикла ужесточения денежно-кредитных политик. С банками в британском индексе все в порядке, поэтому в 2022 году FTSE 100 опережает Stoxx Europe 600: +3,3% против -3,1% соответственно.

Лидеры роста Stoxx 600: Unibail-Rodamco-Westfield +8,0%, Orpea +7,8%, Informa +7,4%, Wizz Air Holdings +6,5%, Huhtamaki +6,5%.

Лидеры снижения Stoxx 600: Delivery Hero -30,4%, MIPS -20,1%, Bechtle -10,5%, Credit Suisse Group -6,6%, HelloFresh -6,2%.

В общей сложности по итогам дня 276 компаний Stoxx Europe 600 выросли в цене в четверг и 317 подешевели.

США

Рынок акций США снижался после публикации данных по потребительской инфляции за январь, которая достигла нового максимума за многие десятилетия. Усиление ценового давления вынуждает инвесторов закладывать в цены перспективы все более масштабного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Потребительская инфляция в США ускорилась в январе до 7,5% г/г против консенсус-прогноза на уровне 7,3% г/г и против 7,0% г/г в декабре. Базовый ИПЦ вырос до 6,0% г/г против консенсус-прогноза на уровне 5,9% г/г и против 5,5% г/г в декабре.

Теперь рынок производных инструментов учитывает в ценах 1,57 повышения ставки по федеральным фондам в марте на 0,25% (сегодня утром эта цифра составляла около 1,3), примерно 4 повышения до конца июля (т. е. по 0,25% на каждом заседании ФРС) и около 6 повышений по итогам года. Вероятность повышения ставки в марте сразу на 0,50% теперь немногим превышает 50%.

Иными словами, после публикации статистики по инфляции рынок заложил в цены еще половину повышения ставки на 0,25%. Доходность 10-летних гособлигаций США достигла на этом фоне превысила 2% и достигла 3-летнего пика.

После данных по инфляции в США рынок ждет от ФРС шести повышений ставок до конца года

На 19:10 мск:

· S&P 500 — 4 574,52 п. (-0,28%), с нач. года -4,0%

· VIX — 20,99 п. (+1,03 пт), с нач. года +3,77 пт

· MSCI World — 3 124,93 п. (+1,55%), с нач. года -3,3%