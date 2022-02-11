«Открытие»: Рынок взял паузу после двух дней активного роста

Андрей Кочетков, PhD

Ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Рынок взял паузу после двух дней активного роста

· Отечественные индексы корректируются с первых минут торгов. После двух дней весьма активного роста рынку требуются новые более чёткие сигналы дальнейшего снижения рисков в отношениях с условным Западом. Евросоюз в письменном виде ответил на вопросы России о гарантиях безопасности, но, как и в предыдущих случаях, ничего, кроме общих слов ответ не содержит. Поэтому инвесторы проявляют осторожность, ожидая дальнейшего развития событий.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 3635,25 п. (-0,10%), а индекс РТС - 1535,57 п. (+0,05%).

· Наиболее сильный рост демонстрировал сектор транспорта (+1,6%) за счёт повышения акций «Аэрофлот» более чем на 3%. Сектор нефти и газа терял более 0,5% из-за коррекции в бумагах «Газпром», «Татнефть» и «Роснефть».

· Бумаги «Алроса» снижались более чем на 1%. Меж тем продажи «Алроса» в январе выросли на 28% к декабрю и снизились на 24% в годовом сопоставлении. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «В долларовом выражении январские продажи «Алроса» оказались ничем не выдающимися с точки зрения исторической ретроспективы для данного месяца. Т.е. даже уверенный рост цен на алмазы в начале года (по данным Rapaport в среднем на 8-10%) не смог полностью компенсировать падения физических объемов на фоне сокращения запасов. И хотя менеджмент компании отмечает сохраняющийся высокий спрос, он тут же делает оговорку, что объёмы продаж в перспективе буду жестко ограничены уровнем производства».

· Акции ГМК «Норникель» снижались более чем на 0,6%. Чистая прибыль компании в 2021 году выросла на 92% до $6,974 млрд. Выручка по МСФО выросла на 15% до $17,852 млрд.

· Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ выросла за 2021 год на 8,7% до 26 млрд рублей. Выручка увеличилась в почти в три раза до 88,5 млрд рублей.

· «ФосАгро» увеличила выручку в IV квартале на 117,2% до 127,9 млрд рублей. За весь 2021 год рост выручки составил 60,6% до 420,5 млрд рублей. В IV квартале рост EBITDA более чем в три раза до 61,5 млрд рублей, а за весь год рост более чем вдвое до 191,8 млрд рублей. Свободный денежный поток за 2021 год достиг рекордных 77,9 млрд рублей. Чистый долг немного снизился до 153,7 млрд рублей. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Прошедший год стал рекордным для «ФосАгро» как с точки зрения производственных результатов, так и финансовых показателей. Главная причина успеха – крайне благоприятная конъюнктура на мировых рынках органических удобрений. По ряду позиций в IV квартале 2021 года вообще были отмечены исторические ценовые максимумы. И сегодня с точки зрения инвестиционного кейса «ФосАгро» ключевым является вопрос, как долго продержатся эти ценовые уровни. В целом с начала года уже отмечается некоторая коррекция после завершения активной фазы импортных закупок на большинстве основных рынков сбыта, однако пока снижение цен в среднем было незначительным».

Крайне сильная макроэкономическая поддержка продолжает укреплять рубль

· Рубль торговался относительно стабильно, хотя на глобальном Forex под давлением были валюты риска. Однако у рубля остаётся больше поводов для укрепления, чем слабости.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6880 рублей.

· Ставки MosPrime вновь выросли до 8,75% на день, 8,94% на неделю и 9,38% на месяц.

· Кроме положительных сальдо торгового баланса и счёта текущих операций правительство РФ может похвастаться профицитом бюджета. В январе федеральный бюджет, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом 124,992 млрд рублей. Фонд национального благосостояния увеличился за месяц с 13565347,2 млн рублей до 13610271,7 млн рублей.

· В утренние часы на Forex наблюдалось ослабление валют риска. Однако уже к середине дня давление на них ослабло, а индекс доллара стабилизировался. Доходности по европейским бондам вновь растут. По 10-летним итальянским бумагам доходность повысилась почти на 3,2 базисных пункта до 1,81%, а по аналогичным испанским почти на 1 базисный пункт до 1,09%. Германские бонды также показали рост доходности почти на 2 базисных пункта до 0,23%.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY – 95,54 (+0,05%),

· EUR-USD - $1,143 (+0,11%),

· GBP-USD - $1,357 (+0,28%),

· USD-JPY – 115,8 (+0,25%),

· USD-RUB – 74,57 (-0,23%),

· EUR-RUB – 85,26 (-0,05%).

Siemens заявляет о необычайном росте заказов со стороны клиентов

· Европейские индексы незначительно повышались. Основной оптимизм принесли акции Siemens, которые дорожали почти на 6%. Компания заявляет об экстраординарном росте заказов со стороны клиентов.

· Сектор здравоохранения также был среди лидеров на фоне бурного роста акций AstraZeneca, которые повышались более чем на 3%. Компания отчиталась лучше ожиданий за IV квартал, а также повысила свои ожидания на 2022 год.

· В банковском секторе больше пессимизма. Бумаги швейцарского банка Credit Suisse теряли более 4%. Финансовая организация предупредила о более слабых ожиданиях на 2022 год. IV квартал Credit Suisse завершил с убытками в 2,2 млрд евро. Розничный гигант Unilever предупреждает о росте издержек и отсутствии планов поглощения на текущий год. Инвесторов подобные заявления не обрадовали, что вылилось в падение акций Unilever более чем на 2%.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7662,35 п. (+0,25%),

· DAX - 15536,74 п. (+0,35%),

· CAC 40 - 7120,59 п. (-0,14%).

Снижение запасов в США остаётся фактором роста котировок нефти

· После утренней неуверенности нефть вновь дорожает. Основную поддержку котировкам оказывает статистика из США. Согласно информации Минэнерго США, на неделе до 4 февраля коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,8 млн бар. до 410,4 млн бар. Запасы бензина 1,6 млн бар., а дистиллятов на 0,9 млн бар. Различные опросы указывали на то, что рынок ждал роста запасов нефти и бензина. Производство на отчётной неделе выросло на 0,1 млн бар. до 11,6 млн бар. в сутки.

· Также можно отметить, что в Европе и США постепенно идёт на спад волна штамма Omicron. Соответственно, продолжается восстановление социальной и деловой мобильности, что сказывается на уровне потребления топлива.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $92,1 (+0,60%),

· WTI - $90,48 (+0,91%),

· Алюминий - $3304 (+1,16%),

· Золото - $1833,5 (-0,17%),

· Медь - $10332 (+1,83%),

· Никель - $23600 (+1,78%).

Корпоративные отчёты готовы помочь рынку пережить слишком высокую инфляцию

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,1% в NASDAQ до +0,2% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась менее чем на 1 базисный пункт до 1,933%.

· Рынок явно испытывает неуверенность перед публикацией данных по инфляции. Ожидания рынка говорят о возможном ускорении роста цен до 7,3% в январе. Соответственно, если рост окажется более интенсивным, то для рынка это станет поводом для ожиданий более жёсткой реакцией ФРС.

· Меж тем позитив продолжают поставлять корпорации. Накануне Disney сообщил о почти 12 млн новых подписчиков сервиса Disney+ за IV квартал. Twitter отчитался лучше ожиданий, а также планирует программу обратного выкупа на $4 млрд. Акции Uber Technologies Inc. Дорожали на 4% в рамках утренних торгов. Компания смогла отчитаться лучше ожиданий, как по прибыли, так и по выручке. Coca-Cola также отчиталась лучше ожиданий по прибыли на фоне роста выручки на 10%. Таким образом, если инфляционная статистика не будет слишком удручающей, то у рынка появится шанс на дальнейший рост с оглядкой на корпоративные отчёты.