«Открытие»: Представители ФРС пугают рынок своей решительностью

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России негативный. Индексы Азии в минусе, нефть и металлы активно дешевеют.

Индекс доллара повышался на 0,4%, а валюты риска AUD и NZD теряли более 0,6%. Все индикаторы рынка говорят о слабом желании инвесторов рисковать, что предполагает негативный старт основных торгов в России. Индекс МосБиржи может уйти к отметке 3600 пунктов в начале дня, а рубль вернуться к значениям около 75,25-75,5 за доллар.

Великобритания может сообщить о росте строительства за декабрь на 0,5%. Также будут уточнены данные по ВВП за IV квартал. Днём выйдет ежемесячный доклад МЭА по рынку энергоносителей. В США ожидается отчёт ФРС по денежно-кредитной политике. Выйдет предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за февраль, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России главным событием станет заседание ЦБ РФ. Некоторые ожидания рынка заходят столь далеко, что предполагают повышение ставки сразу на процентный пункт до 9,50%.

ФАС вновь грозит металлургам штрафами

В течение всего дня отечественный рынок торговался в минусе. Инвесторы предпочитали фиксировать прибыль после двух дней активного повышения индексов. К закрытию сложился момент, в который нефть резко пошла вверх, что и позволило российским индексам закрыть основную сессию в плюсе. Однако рывок вверх может оказаться временным явлением, поскольку инфляция в США по итогам января оказалась выше прогнозов и это предполагает более жёсткую реакцию ФРС. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила выше 2,0%, что обусловило весьма резкое снижение американских индексов. Уже в пятницу рынок может столкнуться с распродажами. Как минимум, на вечерних торгах индекс МосБиржи торговался в минусе относительно закрытия предыдущего дня.

По итогам основной сессии 10 февраля индекс МосБиржи - 3655,76 п. (+0,46%), а индекс РТС - 1546,79 п. (+0,78%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 136,808 п.

2 отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. Лидером дня стал сектор информационных технологий (+3,15%), который смог сократить потери с начала года до -15,9%). Аутсайдером оказался сектор электроэнергетики на фоне падения акций «Интер РАО», хотя отчётность компании оказалась довольно позитивной.

«Интер РАО» сообщила о росте поставок в 2021 году на 86,1% до 21,77 млрд киловатт-часов, что оказалось чуть выше прогноза компании. Экспорт достиг рекордного за последние 10 лет показателя благодаря росту поставок на основные рынки — в Финляндию и страны Прибалтики. Выручка «ИнтерРАО» от экспорта электроэнергии, согласно отчету по российским стандартам, выросла в 2021 году в 3,3 раза до 79,9 млрд рублей, а общие доходы материнской компании достигли 88,5 млрд рублей, что является самым высоким показателем за 10 лет.

Сектор металлов и добычи закрыл день в плюсе на 1,4% благодаря лидерству «РусАл» в индексных бумагах. Цена на алюминий в Лондоне обновила 13-ти летний максимум на уровне $3333 за тонну. Однако на этом позитив в секторе почти исчерпывается.

ФАС признала, что три основных поставщика стали на российский рынок (ММК, НЛМК и «Северсталь»), нарушили закон о конкуренции, монопольно завышая цены на рынке плоского стального проката, и планирует оштрафовать их. Размеры штрафов для металлопроизводителей будут определены в ходе административного расследования. Однако предварительно штраф будет назначаться в доле от выручке компаний.

Даже бумаги ГМК «Норникель» не смогли завершить день в плюсе, хотя отчётность за 2021 год оказалась весьма сильной. ГМК «Норильский никель» опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2021 год. EBITDA в 2021 году составила $10,5 млрд, что на 37% выше уровня годичной давности. При этом EBITDA Быстринского ГОКа составила $1,1 млрд. Рентабельность EBITDA равнялась 59% против 49% годом ранее. По итогам 2021 года «Норникель», как и ожидалось, получил рекордные финансовые показатели в своей истории. Причем в долларах. Это было в первую очередь обусловлено повышением биржевых цен на металлы. Собственно, крайне благоприятная ценовая конъюнктура с лихвой перекрыла даже снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года. В то же время сокращение FCF было связано в основном с возмещением экологического ущерба в размере $2 млрд. Исходя из опубликованных цифр и текущего курса доллара, финальный дивиденд по акциям ГМК за 2021 год составит порядка 1600 руб. А вот какая будет дивидендная политика «Норникеля» в дальнейшем — большой вопрос, поскольку действие акционерного соглашения крупнейших мажоритариев компании заканчивается в текущем году, отметил Алексей Павлов, главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции

Рубль скорректировался на фоне британского упрямства и американской инфляции

Рубль в течение дня пытался укрепляться против основных конкурентов, но к вечеру начал сдавать свои позиции на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Рост инфляции до 7,5% по итогам января в США стал неожиданностью для рынка, так как ожидалось более скромное повышение до 7,3%.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила на 10 базисных пункта и превысила 2,02%. Первая реакция индекса доллара было повышение до 96,0 п. Однако затем пришла волна продаж в долларе.

Негативом для рубля также стали переговоры глав внешнеполитических ведомств РФ и Великобритании. Сами переговоры чуть не превратились в комедию, когда министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила никогда не признавать суверенитет РФ над Воронежем и Ростовом-на –Дону. В любом случае, британский представитель вновь ограничился лишь призывами к деэсколации без каких-либо учётов интересов России. То есть переговорный процесс может зайти в тупик.

В пятницу 11 февраля состоится заседание ЦБ РФ, от которого ждут повышения ставки от 25 до 100 базисных пункта. Однако, на наш взгляд, ожидания шага в 100 базисных пункта это довольно смело. Инфляция по итогам января составила 8,73%, представители ЦБ никоим образом не намекали на радикальные меры, да и ставки межбанковского кредитования говорят больше в пользу шага от 25 до 50 базисных пункта.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 95,61 (+0,13%),

EUR-USD - $1,144 (+0,13%),

GBP-USD - $1,355 (+0,16%),

USD-JPY – 116,01 (+0,43%),

USD-RUB – 75,01 (+0,36%),

EUR-RUB – 85,97 (+0,77%).

Представители ФРС пугают рынок своей решительностью

Американский рынок заметно снизился по итогам торгов на фоне более быстрого роста потребительской инфляции в Январе. Индекс CPI ускорился в первый месяц года до 7,5% при ожиданиях 7,3%. Core CPI поднялся до 6,0% с 5,5% в предыдущем месяце при ожиданиях повышения до 5,5%.

Инвесторы попытались выкупить первоначальную просадку индексов, но негатива добавил президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который высказался в том плане, что предпочитает увидеть повышение ставки на 100 базисных пункта по итогам ближайших трёх заседаний ФРС. Реакция рынка облигаций была вполне однозначной. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила выше 2,03%.

Данные по первичным обращениям за пособием по безработице имели лишь кратковременный позитивный эффект. За прошлую неделю число заявок сократилось на 16 тыс. до 223 тыс. Впрочем, сильный рынок труда это также вклад в копилку более активного повышения ставки регулятора.

Акции Disney (+3,35%) смогли воздержаться от падения благодаря сильной отчётности. За IV квартал сервис Disney+ зарегистрировал почти 12 млн подписчиков, что существенно превысило ожидания рынка. Coca-Cola Co. (+0,56%) смогла увеличить выручку на 10% , хотя консервативный рынок напитков редко предполагает подобные темпы роста. Twitter Inc. (-1,98%) отчитался в рамках ожиданий , но для компании роста этого не достаточно. Twitter объявила о планах программы обратного выкупа на $4 млрд, что лишь спасло акции от более глубокой просадки.

Все секторы индекса S&P 500 завершили день в минусе. Наиболее значимые потери были в информационных технологиях (-2,75%), недвижимости (-2,86%) и коммунальных услугах (-2,61%).

По итогам торгов:

DJIA - 35241,59 п. (-1,47%),

S&P 500 - 4504,08 п. (-1,81%),

NASDAQ - 14185,64 п. (-2,10%).

Объёмы новых кредитов в КНР увеличились в трое за январь

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе, реагируя на негативную динамику американских индексов. Однако в Китае инвесторов поддержали внутренние истории, которых хватило для предотвращения обвала. Япония отдыхала по случаю национального праздника.

Индекс недвижимости в Гонконге повышался на 3% на фоне публикаций в СМИ о том, что власти намерены облегчить доступ компаниям к средствам на escrow счетах. Правительственные структуры также покупают активы ряда компаний для улучшения их ситуации с ликвидностью. Впрочем, скептики отмечают потенциальное падение продаж в I квартале, что продолжит оказывать давление на сектор. Меж тем усилия Народного Банка по смягчению условий кредитования принесли первые результаты. Объём новых кредитов в январе почти в три раза превысил объёмы декабря. Рост более 1,5% показал финансовый сектор, так как увеличение объёмов кредитования также является позитивным моментом для кредитных учреждений. Менее позитивно торговались секторы здравоохранения и новых проектов. Под давлением, естественно, были технологичные компании, что является реакцией на динамику американских активов.

По состоянию на 8:30 мск:

Hang Seng - 24770,72 п. (-0,62%),

Shanghai Composite - 3478,44 п. (-0,21%).

ОПЕК не справляется с повышением производства

Сырьевые контракты пока игнорируют китайские новости, которые могут повысить активность в сфере строительства. Более сильное влияние оказывает рост ожиданий более активного повышения ставки ФРС. Естественно, чем быстрее повышается ставка, тем меньше мотивации у инвесторов к покупке риска. Однако отметим, что золото, в отличие от промышленных металлов, всё же удержалось от какой-либо значимой просадки. Благородный металл больше обращает внимание на то, что инфляция всё ещё ускоряется и это является безусловным фактором обесценивания денег.

Нефть может завершить первую неделю в минусе после периода в семь недель роста. Однако отступление вполне способно оказаться временным. В ежемесячном докладе ОПЕК говорится о том, что спрос в текущем году может увеличиться более сильно, чем предполагалось ранее. Пока прогноз роста спроса оставлен на уровне 4,15 млн бар. по сравнению с 2021 годом, когда ежедневное потребление увеличилось на 5,7 млн бар. В III квартале ежедневное потребление превысит уровень в 100 млн бар. Впрочем, потенциал роста цен связан не только со спросом, но и с весьма большими проблемами производства. Согласно отчёту, ОПЕК в январе повысила добычу лишь на 64 тыс. бар. в день при доступной квоте увеличения на 254 тыс. бар. По сути, лишь Саудовская Аравия смогла нарастить производство существенно, а 7 из 13 членов организации, включая Ирак, сообщили о сокращении производства. То есть вариант ещё более дефицитного рынка в ближайшие месяцы остаётся доминирующим.

По состоянию на 8:50 мск: