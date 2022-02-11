«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали бумаги ИСКЧ (+15,95%). В аутсайдерах оказались акции Интер РАО (-3,30%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 74,5.

Банк России проведет заседание по денежно-кредитной политике. Вышедшие 9 февраля данные по инфляции за январь, оказались чуть ниже предварительных оценок 8,73%. Этот показатель имеет приоритетное значение для регулятора. Однако, на наш взгляд, незначительное отклонение от прогнозов в лучшую сторону не станет препятствием повышения ключевой ставки на 100 б.п. Инфляция сохранится на повышенном уровне продолжительное время, и ожидание ее снижения до таргета может быть перенесено на середину 2023 года. Это требует более жес ткой ДКП. Скорее всего, регулятор заявит о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки. Картина рынка облигаций соответствует ожиданию повышения ключевой ставки до 9,5%, и реакция на ее повышение на 1 п.п., по нашему мнению, будет нейтральной.

Роснефть (-0,79%) отчитается за 2021 год. Консенсус-прогноз предполагает выручку в размере 8,8 трлн руб., при EBITDA на уровне 2,35 трлн руб. и прибыли в объеме 1,01 трлн руб. Ожидания по дивидендам: около 30 руб. на акцию. Консенсус-прогноз целевой цены по акции: 766 руб. на горизонте 12 месяцев.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 74,50–75,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3600–3700 пунктов.