«Фридом Финанс»: Рынок США в поисках точки опоры

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента «Фридом Финанс»:

Высокая турбулентность на фондовых площадках, неоднозначные данные макростатистики и ожидания решений мартовского заседания ФРС несколько отвлекли инвесторов от проходящего сезона отчетности. И все же квартальные результаты крупнейших эмитентов, в частности Meta, Alphabet, Amazon и Snap, остаются в фокусе внимания участников рынка. Об этом свидетельствует значительные движения котировок этих компаний. На мой взгляд, текущий сезон отчетности особенно интересен тем, что по его завершении, скорее всего, удастся зафиксировать смену лидера по доходности среди секторов.

На сегодняшний день результаты компаний из S&P 500 в основном оказываются лучше ожиданий инвесторов. В частности, по состоянию на 8 февраля 58% эмитентов, входящих в индекс широкого рынка, отчитались повышением выручки и прибыли на акцию (EPS) на 16,5% и 9%, превзойдя консенсус на 5% и 29,5% соответственно. Хотя прогнозы замедления темпов роста финансовых метрик в целом сбываются, важно отметить, что инвесторы изначально были излишне консервативны в своих прогнозах. Так, вышедший 30 сентября 2021 года рыночный консенсус предполагал, что в первом квартале 2022-го EPS компаний увеличится на 4,6%, а в свежий прогноз заложено повышение показателя уже на 5,3%.

В отраслевом разрезе динамика вполне ожидаемая. Еще в начале года я отмечал, что наилучшие показатели продемонстрируют энергетический, сырьевой и промышленный сектора, а также производители товаров вторичной необходимости. Наиболее сильный рост (+25,7%) с начала года показал энергетический сектор (XLE). Особенно интересными оказались отчеты Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB), Valero Energy (VLO) и Phillips 66 (PSX). Результаты всех этих компаний превысили ожидания при сохранении перспектив дальнейшего роста. Valero в третьем квартале завершила модернизацию НПЗ St. Charles, чтобы увеличить ежегодное производство экодизеля на 400 млн галлонов. Это особенно важно ввиду усиления спроса на экологическое топливо, выпуск которого за октябрь-декабрь вырос на 158% г/г, до 1,6 млн галлонов в сутки.

Продажа нефти из госрезервов окажет давление на ее стоимость и на котировки добывающих компаний. В то же время нефтепереработчики, например Phillips 66, только выиграют от дополнительного предложения углеводородного сырья, а также от высоких цен на газ и электроэнергию у конкурентов из Европы и Азии.

Из пока не отчитавшихся эмитентов наибольший интерес представляет Holly Frontier (HFC), которая в ноябре закрыла сделку по покупке НПЗ мощностью 149 тыс. баррелей в сутки, нарастив совокупные перерабатывающие активы на 37%. Учитывая это, мы ждем весьма сильного отчета HFC, который выйдет 23 февраля.

Безусловно, рост котировок энергетических компаний во многом обусловлен ралли в нефтяных ценах. В настоящий момент они находятся на локальных максимумах, а многие инвестдома рассчитывают, что Brent поднимется выше $100 за баррель.

Мы более консервативны в своих прогнозах, поэтому ожидаем сезонного снижения потребления нефти и нефтепродуктов. Вместе с тем, на наш взгляд, фундаментальная привлекательность сектора на горизонте трех-шести недель, то есть в период максимальной неопределенности текущего года, сохранится. Более подробные разборы самых актуальных инвестидей содержатся в аналитических материалах нашей компании. Эту информацию также можно получить у вашего инвестиционного консультанта.