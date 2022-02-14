«Фридом Финанс»: Инфляция играет на нервах инвесторов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торговая сессия 10 февраля на фондовых площадках США завершилась в заметном минусе. S&P 500 опустился на 1,81%, до 4504 пунктов, Dow Jones потерял 1,47%, Nasdaq упал на 2,01%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в красной зоне. Слабее других выглядели представители недвижимости (-2,86%), информационных технологий (-2,75%) и коммунальных услуг (-2,61 %).

Datadog (DDOG: +12,2%) отчиталась значительно лучше консенсуса по прибыли и выручке. Количество клиентов с годовым возобновляемым доходом более $1 млн выросло более чем в два раза по сравнению с прошлогодним результатом.

Квартальные показатели Affirm Holdings (AFRM: -21,4%) превзошли прогнозы аналитиков, однако гайденс компании оказался скромнее, чем ожидалось.

Выручка Vimeo Inc (VMEO: -18,8%) превысила консенсус-прогноз, а прибыль недотянула до него. Компания дала осторожный прогноз и объявила о планах отказаться от бизнеса Magisto, чтобы переориентироваться на крупные компании.

Данные о динамике потребительской инфляции в США за январь разочаровали инвесторов. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,6% м/м при консенсусе 0,4% м/м, а в годовом исчислении показатель повысился на 7,5% при прогнозе 7,3%. Базовый индекс потребительских цен (без учета динамики стоимости продуктов питания и энергии) поднялся на 0,6% м/м, на 0,1% превысив общерыночные ожидания, его рост достиг 6,0% в сопоставлении год к году при консенсусе 5,9%. Вопреки расчетам, потребительские цены не удержала от продолжения повышения и очередная волна пандемии.

Данные об инфляции вынуждают инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность повышения ставки на 50 б.п. в марте на уровне 70-80%. Аналитики Goldman Sachs обновили прогноз, заложив в него семь повышений ставки на 25 базисных пунктов, хотя еще в конце января рассчитывали, что регулятор ограничится пятью повышениями. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался за повышение ставки на 100 базисных пунктов до 1 июля, он также считает целесообразным начать цикл количественного ужесточения уже во втором квартале. Тем не менее, по мнению Bloomberg, ФРС воздержится от слишком резкой смены курса денежно-кредитной политики, так как это привело бы к усилению опасений на фондовом рынке и не лучшим образом отразилось на общем состоянии экономики.

Трежерис оказались под давлением из-за выравнивания кривой доходностей. Доходность двухлетних облигаций выросла более чем на 25 б.п., а у десятилетних превысила 2% впервые с середины 2019 года.

Фондовые площадки АТР закрылись в минусе. Китайский CSI 300 скорректировался на 0,83%, гонконгский Hang Seng потерял 0,36%, индекс австралийской биржи ASX снизился на 1,05%. В Японии торги не проводились в связи с праздником. EuroStoxx 50 с открытия теряет более 0,7%.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,41 за баррель. Цена на золото составляет $1836 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4490 пунктов.

Публикации значимой макростатистики на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 46 пунктов на фоне опасений, связанных с предстоящим ужесточением монетарной политики.

S&P 500 снизился после двух сессий роста подряд. RSI колеблется у отметки 50 пунктов, отражая равновесие «бычьих» и «медвежьих» позиций. Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски дальнейшего снижения сохраняются. Поддержка для индекса широкого рынка остается на уровне 200-дневной скользящей средней, вблизи 4440 пунктов.