«Открытие Инвестиции» запустили проект с Андреем Бурковским в роли инвестора

«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») запустили экспериментальный медийный проект с участием звезды российского театра и кино Андрея Бурковского.

Что ждет начинающего инвестора на пути к финансовым вершинам? С какими трудностями ему предстоит столкнуться? Можно ли, не имея опыта торговли ценными бумагами, добиться положительных финансовых результатов? На эти вопросы ответит проект-эксперимент, подготовленный «Открытие Инвестиции».

Героем нового проекта стал Андрей Бурковский, хорошо знакомый зрителям по фильмам и сериалам «Солнечная линия», «Смертельные иллюзии», «Медиатор», «Звоните ДиКаприо», «Ёлки» и многим другим.

На этот раз Андрей сыграет непривычную для себя роль инвестора и трейдера. Его задача — научиться работать с ценными бумагами и получать прибыль от своих вложений.

Интрига нового проекта будет закручиваться по мере освоения Андреем Бурковским тонкостей инвестирования. В теоретической части герой эксперимента изучит видеокурсы в мобильном приложении «Обучение инвестициям», познакомится с механизмом работы фондового рынка, принципами анализа бумаг, формирования портфеля и воспользуется услугами тренера по инвестированию.

Для чистоты эксперимента в практической части исключены какие-либо подсказки со стороны экспертов — принимать решения и совершать сделки Андрей будет самостоятельно.

Специалисты «Открытие Инвестиции» убеждены, что любой человек, начав «с нуля», может научиться эффективно управлять своими средствами, инвестируя на бирже. Удастся ли подтвердить этот тезис, станет известно через год при подведении итогов эксперимента.

По условиям проекта Андрей Бурковский будет регулярно рассказывать о своем опыте в Instagram и на других медийных ресурсах, включая официальные аккаунты «Открытие Инвестиции» (Instagram, Facebook, Вконтакте, Youtube, Telegram). Кроме того, запланировано участие актера в совместных онлайн и оффлайн-мероприятиях.

«Уверены, что наш новый спецпроект обратит на себя широкое внимание — артистизм Андрея Бурковского и его обаяние помогут показать доступность финансовых услуг и продуктов, раскрыть их эффективность. Приятно, что Андрей заинтересовался инвестициями и охотно принял наше предложение попробовать себя в необычной роли. Мы, со своей стороны, окажем ему всяческую поддержку в изучении принципов биржевой торговли. Поможем Андрею Бурковскому и его аудитории стать по-настоящему осознанными инвесторами», — говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.

Андрей Бурковский — российский актёр театра и кино, артист Московского Художественного театра имени А.П. Чехова с 2014 года. За время карьеры в кино снялся в более чем 30 фильмах и сериалах, включая «Медиатор», «Звоните ДиКаприо», «Ёлки» и др.

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.