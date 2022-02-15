«Фридом Финанс»: Яндекс отчитается за четвертый квартал

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

На фондовом рынке повышенная волатильность. Торговая динамика была разнонаправленной. Основные индексы завершили день на отрицательной территории. Лидерами роста стали префы Мечела (MTLRP 348,90, +7,02%). Скорректировались накануне отчетности акции Газпром нефти (SIBN 505,40, -4,87%). Пара USD/RUB колебалась в широком диапазоне: 76–78,50 и завершила торговый день вблизи 76,76.

Yandex N.V. (+0,71%)опубликует финансовую отчетность. Прогноз предполагает рост выручки по итогам года на 59% г/г, до 349 млрд руб., при EBITDA в объеме 29,95 млрд руб., что соответствует рентабельности 8,6%. Прибыль ожидается в районе 7,8 млрд руб. В текущем году прогнозируется замедление роста доходов до 38%. Консенсус по целевой цене акции: 6430 руб. На графике наблюдается перелом нисходящего тренда.

Повышенная волатильность на рынке сохранится. Новостной фон по-прежнему оказывает сильное влияние на движение котировок, развитие событий малопредсказуемо. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3450–3550 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50–76,50.