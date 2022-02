Комментарии «Открытие»: Российские индексы на геополитических качелях Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом основной сессии в России слабо негативный. Сырьевые контракты преимущественно снижаются, азиатские индексы под давлением. На валютном рынке ситуация менее драматичная. AUD и NZD торгуются разнонаправленно. DXY теряет более 0,15%. Впрочем, укрепление иены на 0,25% против доллара США всё же говорит о слабости аппетитов к риску. Рубль на утренних торгах продолжил укрепляться, что может говорить об уверенности местных игроков в отсутствии рисков того, что в США называют «неизбежным и скорым». Вероятно, что индекс МосБиржи воздержится от акцентированного падения в начале дня и предпочтёт консолидацию. Великобритания может сообщить о том, что в декабре безработица осталась на уровне 4,1%. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии. Также будут уточнены цифры ВВП еврозоны за IV квартал, но изменения первоначальной оценки роста на 0,3% относительно предыдущего квартала не ожидается. В США выйдет статистика цен производителей. Ожидается, что в январе рост Core PPI замедлится до 7,9% с 8,3% в декабре, а общий PPI до 9,1% с 9,7%. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 12,0 п. с -0,7 п. в январе. В России отчётность по МСФО предоставит «Яндекс». Великобритания может сообщить о том, что в декабре безработица осталась на уровне 4,1%. Днём выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений Германии. Также будут уточнены цифры ВВП еврозоны за IV квартал, но изменения первоначальной оценки роста на 0,3% относительно предыдущего квартала не ожидается. В США выйдет статистика цен производителей. Ожидается, что в январе рост Core PPI замедлится до 7,9% с 8,3% в декабре, а общий PPI до 9,1% с 9,7%. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до 12,0 п. с -0,7 п. в январе. В России отчётность по МСФО предоставит «Яндекс». Российские индексы на геополитических качелях Утро на российском рынке начиналось в негативном ключе. Индексы оказались под сильным давлением резко ухудшения геополитического фона. В минувшие выходные представители США вновь озвучивали свои предположения о неминуемом нападении РФ на Украину и «зверских» санкциях для России, если это произойдёт. Однако вторая половина торгов оказалась более позитивной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с президентом Владимиром Путиным дальнейшие усилия по ведению переговоров с условным Западом. Документ из 10 страниц был одобрен президентом. Министр обороны Сергей Шойгу доложил о том, что ряд учений скоро завершится и задействованные части вернутся на места постоянной дислокации. Канцлер ФРГ параллельно нанёс визит в Киев и утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке закона о специальном статусе Донбасса. Президент Зеленский также объявил 16 февраля Днём единения. На внешнем периметре участники G7 объявили о своём единстве по вопросу санкций против РФ, но одновременно из уст премьер-министра Великобритании прозвучали призывы продолжить переговоры с РФ. В любом случае, информационный поток уже не стал однозначно тревожным, чем воспользовался российский рынок для ликвидации части потерь. По итогам основной сессии 14 февраля индекс МосБиржи - 3481,38 п. (-1,84%), а индекс РТС - 1426,09 п. (-2,99%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 188,828 млрд рублей. Все отраслевые индексы российского рынка завершили день в минусе. Самыми слабыми секторами стали информационные технологии (-5,33%), строительных компаний (-3,02%) и финансовый (-3,46%). В первых двух случаях можно говорить о влиянии высоких ставок на перспективы бизнеса. В IT сфере многое определяется доступностью дешёвого финансирования, а вот строительный сектор непосредственно зависит от доступности ипотеки, которая станет явно дороже, если ЦБ РФ продолжит повышать ставку. В финансовом секторе можно говорить о сохраняющихся опасениях по поводу западных санкций, которые в первую очередь нацелены на российские финансовые организации. Лучше прочих смотрелся сектор металлов и добычи (-0,46%), который находится в относительной безопасности со стороны санкций. Кроме того, нахождение среди лидеров сектора бумаг «Полюс» и Polymetal отражает повышенный спрос на золото в периоды геополитической нестабильности. Лучше прочих смотрелся сектор металлов и добычи (-0,46%), который находится в относительной безопасности со стороны санкций. Кроме того, нахождение среди лидеров сектора бумаг «Полюс» и Polymetal отражает повышенный спрос на золото в периоды геополитической нестабильности. Рубль упорно сопротивляется геополитическому негативу Рубль держался вполне неплохо и даже смог укрепиться по сравнению с концовкой торгов в пятницу. Естественно, что пик укрепления пришёлся на период поступления заявлений со стороны властей РФ и сигналов из Киева. Пока это не означает, что тенденция вновь станет устойчиво позитивной, но, как минимум, утренняя попытка продавить курс выше 78 за доллар быстро сошла на нет. Период геополитической нестабильности побуждает оставшихся нерезидентов продолжить вывод своих средств. Банк России опубликовал очередной "Обзор финансовых рынков", который раскрывает масштабы распродажи российских активов иностранцами в январе. Нерезиденты продали ценных бумаг российских эмитентов на 111,1 млрд руб. против 115,5 млрд руб. в декабре 2021 года. Также за месяц нерезиденты продали ОФЗ на 126 млрд руб. В результате общая доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ в январе снизилась с 19,5% до 18,7%. Основными покупателями были физлица, которые купили в январе акций на 98,1 млрд руб., а нефинансовые организации на 44,9 млрд руб. То есть можно говорить, что частный инвестор стал значимой величиной для российского рынка, способной компенсировать внешнее давление. Ситуация на Forex немного успокоилась к вечеру. AUD и NZD теряли около 0,3% и 0,5%. Однако DXY сохранил рост около 0,3% и торговался выше 96,35 п. Динамика казначейских обязательств США кардинально поменялась. Если до американских торгов доходность снижалась, что говорило о бегстве капитала из риска, то затем она вновь начала расти. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь подтвердил свои ожидания повышения ставки ФРС на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания. По его словам, это необходимы шаг, поскольку инфляционное давление продолжает нарастать. Ситуация на Forex немного успокоилась к вечеру. AUD и NZD теряли около 0,3% и 0,5%. Однако DXY сохранил рост около 0,3% и торговался выше 96,35 п. Динамика казначейских обязательств США кардинально поменялась. Если до американских торгов доходность снижалась, что говорило о бегстве капитала из риска, то затем она вновь начала расти. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард вновь подтвердил свои ожидания повышения ставки ФРС на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания. По его словам, это необходимы шаг, поскольку инфляционное давление продолжает нарастать. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 96,31 (+0,23%),

EUR-USD - $1,13 (-0,44%),

GBP-USD - $1,352 (-0,26%),

USD-JPY – 115,6 (+0,19%),

USD-RUB – 76,76 (-0,53%),

EUR-RUB – 86,72 (-0,93%). Goldman Sachs пророчит провал рынка более чем на 20% при негативном сценарии Торги в США также проходили под диктовку геополитических новостей. В начале дня инвесторы немного успокоились на фоне заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости дальнейшего дипломатического процесса с Западом. Однако за этим последовало заявление госсекретаря США Энтони блинкина о переводе посольства из Киева во Львов. Однако нельзя всё отнести на счёт геополитики. В начале дня в США доходность по 10-летним обязательствам стремилась к 1,92%, что вполне укладывается в рамки классического бегства от риска. Затем уже было выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который вновь озвучил свои ожидания повышения ставки на 50 базисных пункта в рамках мартовского заседания из-за признаков дальнейшего ускорения роста цен. Вслед за этим динамика казначейских обязательств изменилась и доходность по 10-летним бумагам устремилась к 1,99%. Президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж в интервью Wall Street Journal сообщила, что пока у неё нет убеждённости в необходимости повышения ставки сразу на 50 базисных пункта, но она остаётся сторонником начала сокращения баланса ФРС в ближайшее время. Cisco Systems Inc. (-1,3%) предложила $20 млрд за производителя программного обеспечения Splunk Inc. (-9,1%). Сделка пока не получила официальное подтверждение, поэтому информацией поделился только WSJ. В Goldman Sachs решили пересмотреть свои цели по S&P 500. Ранее ожидался рост на конец года до 5100 пунктов, но текущее развитие рынка говорит о более скромных целях 4900 пунктов. Если же ситуация пойдёт по «плохому» сценарию, который также предусматривает более активное ужесточение денежной политики ФРС и геополитический конфликт, то у рынка есть все шансы на падение более чем на 20%. 2 отраслевых индекса выросли и 9 завершили день в минусе. Наиболее сильный рост был в цикличных товарах (+0,58%). Самые большие потери оказались в энергетике (-2,24%). 2 отраслевых индекса выросли и 9 завершили день в минусе. Наиболее сильный рост был в цикличных товарах (+0,58%). Самые большие потери оказались в энергетике (-2,24%). По итогам торгов DJIA - 34566,17 п. (-0,49%),

S&P 500 - 4401,67 п. (-0,38%),

NASDAQ - 13790,92 п. (+0,00%). Народный Банк КНР вливает ликвидность в финансовую систему Торги в Азии проходили разнонаправленно. Японский рынок продолжал бояться вместе с американским, а в Китае инвесторы реагируют на вливание ликвидности. Народный Банк влил в систему 300 млрд юаней через систему среднесрочных займов, но пока оставил без изменений ставки. Наиболее сильный рост более 3% демонстрировали секторы здравоохранения, производителей полупроводников, промышленного оборудования и новой энергетики. Даже сектор информационных технологий торговался на 2% выше. Потери более 2% были в туризме и производителях угля. В Гонконге падали акции финансового сектора, включая страховые компании. Сектор энергетики потерял более 2%. Японский рынок торговался в небольшом минусе. Сложно говорить о степени испуга местных инвесторов за судьбу геополитического противостояния, но вот заявления представителей ФРС о повышении ставки на 50 базисных пункта, или сокращении баланса ФРС являются более чувствительными темами. Самые большие потери в Nikkei 225 были в бумагах рекрутинговой компании Recruit и производителя строительной техники Kubota, которые теряли более 12% и 11% соответственно. Индикатором уныния вполне можно считать бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group. Акции компании теряли более 1%. В разрезе секторов самые большие потери были в финансах. Сильная отчётность положительно сказалась на акциях рекламной Dentsu и логистической Nippon Express Holdings. Рост экономики Японии в IV квартале составил 1,3% относительно предыдущего квартала, что оказалось чуть хуже прогнозов на уровне 1,4%. Промышленное производство в стране сократилось на 1% за декабрь. Японский рынок торговался в небольшом минусе. Сложно говорить о степени испуга местных инвесторов за судьбу геополитического противостояния, но вот заявления представителей ФРС о повышении ставки на 50 базисных пункта, или сокращении баланса ФРС являются более чувствительными темами. Самые большие потери в Nikkei 225 были в бумагах рекрутинговой компании Recruit и производителя строительной техники Kubota, которые теряли более 12% и 11% соответственно. Индикатором уныния вполне можно считать бумаги инвестора в технологичные проекты SoftBank Group. Акции компании теряли более 1%. В разрезе секторов самые большие потери были в финансах. Сильная отчётность положительно сказалась на акциях рекламной Dentsu и логистической Nippon Express Holdings. Рост экономики Японии в IV квартале составил 1,3% относительно предыдущего квартала, что оказалось чуть хуже прогнозов на уровне 1,4%. Промышленное производство в стране сократилось на 1% за декабрь. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26829,03 п. (-0,93%),

Hang Seng - 24288,55 п. (-1,09%),

Shanghai Composite - 3435,12 п. (+0,18%). МЭА призывает срочно нарастить добычу в ОПЕК+ Нефть накануне взлетела выше $96 за баррель на фоне геополитической неопределённости. Однако текущие уровни уже кажутся некоторым спекулянтам достаточными для фиксации прибыли. Глава МЭА Фатих Бирол призвал ОПЕК к увеличению производства, дабы закрыть разрыв между их словами и реальными действиями. Однако правда сокрыта в том, что производители физически не в состоянии наращивать добычу из-за многолетнего периода дефицита инвестиций. В J.P. Morgan полагают, что текущие проблемы с восстановлением добычи и сокращение резервных мощностей может привести котировки нефти к уровню $125 за баррель Brent уже в II полугодии. Ситуацию может частично спасти Иран, если слова министра иностранных дел этой страны о желании договориться в кратчайшие сроки имеют под собой практическое основание. Нефть накануне взлетела выше $96 за баррель на фоне геополитической неопределённости. Однако текущие уровни уже кажутся некоторым спекулянтам достаточными для фиксации прибыли. Глава МЭА Фатих Бирол призвал ОПЕК к увеличению производства, дабы закрыть разрыв между их словами и реальными действиями. Однако правда сокрыта в том, что производители физически не в состоянии наращивать добычу из-за многолетнего периода дефицита инвестиций. В J.P. Morgan полагают, что текущие проблемы с восстановлением добычи и сокращение резервных мощностей может привести котировки нефти к уровню $125 за баррель Brent уже в II полугодии. Ситуацию может частично спасти Иран, если слова министра иностранных дел этой страны о желании договориться в кратчайшие сроки имеют под собой практическое основание. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $96,08 (-0,41%),

WTI - $92,92 (-0,62%),

Алюминий - $3191 (-0,73%),

Золото - $1880,9 (+0,62%),

Медь - $9882,25 (-0,55%),

Никель - $22945 (-0,97%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги