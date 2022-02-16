«Фридом Финанс»: В центре внимания геополитика

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 14 февраля на фондовых площадках США завершились в основном снижением. S&P 500 опустился на 0,38%, до 4402 пунктов, Dow Jones потерял 0,49%, а Nasdaq показал околонулевую динамику. В умеренном плюсе торговались лишь сектора циклических потребительских товаров (+0,58%) и коммуникаций (+0,33%). Лидерами падения стали сектора энергетики (-2,24%), финансов (-1,11%), здравоохранения (-1,09%) и недвижимости (-1,02%).

По информации WSJ, Cisco (CSCO: -0,77%) сделала предложение производителю программного обеспечения Splunk (SPLK: +9,1%) о покупке более чем за $20 млрд, активных переговоров относительно этой сделки стороны на данный момент не ведут.

В четвертом квартале 2021 года Джордж Сорос приобрел 20 млн акций (примерно 2%) Rivian (RIVN: +6,5%).

Lockheed Martin (LMT: -2,44%) отказалась от идеи поглощения Aerojet Rocketdyne (AJRD: -5,6%) после подачи Федеральной торговой комиссией иска о предварительном судебном запрете этой сделки.

Фондовые площадки АТР завершили торги 15 февраля разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,06%, гонконгский Hang Seng потерял 0,82%, японский Nikkei снизился на 0,79%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,45%.

Доходность трежерис выросла до 1,99%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $95 за баррель. Цена на золото составляет $1870 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4450 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные индекса цен производителей. Предполагается, что общий индекс вырос в январе на 0,5% против роста на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз роста индекса без учета производителей продуктов питания и топлива в январе составляет 0,5% против аналогичного значения месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 43 пунктов на фоне опасений, связанных с предстоящим ужесточением монетарной политики, а также с внешнеполитической ситуацией.

На графике S&P 500 сформировался разворотный паттерн «двойная вершина». Ниже 200-дневной скользящей средней индекс опустился еще 11 февраля. В краткосрочной перспективе его котировки могут скорректироваться до ближайшей поддержки расположенной на локальном минимуме 4290 пунктов.

Сегодня отчетность за четвертый квартал 2021 года представит ViacomCBS (VIAC). Консенсус предполагает повышение выручки на 9%, до 7,5 млрд, при снижении скорректированной EPS с $1,04 до $0,43 ввиду растущих расходов. Мы оцениваем предстоящий релиз как нейтральный.

Также в этот вторник выйдет квартальная отчетность сети отелей Marriott International, Inc. (MAR). Мы рассчитываем на сильные результаты компании: консенсус-прогноз предполагает рост выручки на 85% кв/кв, до $4,014 млрд. Также ожидается, что после прошлогоднего убытка в размере $164 млн компания сгенерирует $334 млн чистой прибыли. Заполняемость гостиничных номеров прогноз закладывает на уровне 57,3%, это на 22,4 п.п. выше прошлогоднего результата.