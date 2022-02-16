«Фридом Финанс»: Российские индексы демонстрируют рост

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 17:30 мск 15 февраля индекс Московской биржи поднимается на 3,50%, пробив вверх отметку 3600 пунктов, РТС повышается на 5,32%, преодолев уровень 1500, а индекс голубых фишек укрепляется на 3,72%. Разворот вверх на отечественных фондовых площадках вызван ослаблением внешнеполитической напряженности. Главными бенефициарами ралли стали компании, из акций которых в последние дни наблюдался самый большой отток иностранного капитала.

В лидерах роста Яндекс (+8,06%), Тинькофф Банк (+4,41%) и Сбер (+4,23%), в аутсайдерах — Полиметалл (-1,91%), Полюс (- 1,71%) и НОВАТЭК (-0,73%).

Восстановлению котировок Яндекса кроме общего позитивного фона способствовала публикация отчетности по МСФО за 2021 год. Компания отчиталась ростом выручки на 54% из которого следует, что консолидированная выручка выросла на 54%, немного недотянув до общерыночного консенсуса, и составила 356,2 млрд руб. Прогноз менеджмента Яндекса предполагает повышение выручки в текущем году до 500 млрд руб. Наша цель по акции интернет-гиганта на горизонте текущего года — 4951,65 руб., потенциал роста от текущих уровней — 32%.

Акции НОВАТЭКа дешевеют из-за коррекции в мировых ценах на нефть, а также на газ в Европе. Газ за последние пару дней подешевел от почти $1000 за тысячу кубометров до $860. Снижению цены способствовали дополнительные поставки СПГ из Японии и потепление в еврозоне. Цель по акции независимого производителя газа до конца года — 1806,46 руб., потенциал роста — 12,41%.

Акции Полиметалла и Полюса теряют в цене на фоне снижения котировок золота на 0,92%, до $1852,3 за тройскую унцию.

Котировки нефти марки Brent сегодня уже упали на 2,84%, до $94,74 за баррель. До конца торгов прогнозируем колебания цены в диапазоне $91–96.

Рубль укрепляется к основным мировым валютам: пара USD/RUB теряет 1,38%, пара EUR/RUB снижается на 1,03%. Ориентиры для этих инструментов к закрытию российской сессии: диапазоны 74,75–76,75 и 85,30–87,50 соответственно.

Индекс Московской биржи до конца текущих торгов останется в пределах 3540–3680 пунктов, РТС будет колебаться между 1480 и 1550 пунктами.