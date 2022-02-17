«Открытие»: Внешний фон перед стартом основной сессии в России спокойно позитивный

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции»)

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом основной сессии в России спокойно позитивный. Волатильность в сырьевых контрактах низкая, а большинство азиатских рынков акций в плюсе.

Индекс доллара торгуется без существенной волатильности, а валюты риска укрепляют свои позиции. Аналогично ведёт себя рубль, указывая на вполне позитивный настрой российских участников торгов в начале дня.

В Великобритания инфляция могла остаться на уровне 5,4% в январе, как и в декабре. В США выйдет статистика розничных продаж за январь, когда они могли увеличиться на 1,8%. Промышленное производство в США могло вырасти на 0,4% за январь. Далее вечером индекс рынка жилья от NAHB, а затем отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Закроет внешний календарь публикация протокола заседания ФРС. В России выйдет статистика цен производителей за январь. «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за IV квартал и 2021 год.

Геополитическая разрядка обещает восстановление дешёвого российского рынка

Российские акции заметно подорожали на фоне смягчения геополитической ситуации. Начало было положено ещё в утренние часы, так как рынок закладывал возможность позитивного сигнала от встречи президента РФ и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Однако главным поставщиком позитива стал генерал-майор руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков. В частности, он сообщил о том, что отдельные части западного и южного военных округов уже начали возвращаться на места постоянной дислокации по мере завершения учений. Этого хватило для ускорения роста в России, а также улучшения настроений на западных площадках. Далее уже состоялись переговоры президента РФ и канцлера ФРГ, но реакция рынка на них была незначительной. Рост слегка замедлился на фоне принятия Госдумой РФ обращения к президенту по вопросу признания республик ЛНР и ДНР, но пока этот аспект рынок рассматривает в качестве аргумента для геополитического торга. В любом случае, ситуация смягчилась и риски «адских» санкций отступили, что отразила структура роста отечественных акций.

По итогам основной сессии 15 февраля индекс МосБиржи - 3600,29 п. (+3,42%, а индекс РТС - 1498,04 п. (+5,05%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 185,244 млрд рублей.

Текущий показатель P/E российского рынка на 12 месяцев составляет 5,1, что в современных реалиях является крайне низкой оценкой. Даже при оценки P/E за прошедшие месяцы российский рынок смотрится значительно дешевле S&P 500 со своим показателем 6,9 против американского 25,4.

Все отраслевые индексы показали рост по итогам основной сессии. Безусловным лидером дня стал сектор информационных технологий с ростом на 11,97%. Также солидный плюс на уровне около 3,6% показали секторы строительных компаний и финансов. Рост бумаг информационных технологий обусловлен вышедшей отчётностью и общим позитивным настроем на рынке. Бумаги «Яндекс» подорожали более чем на 12%, а OZON Holdings на 10%. Отчётность SOFTLINE помогла бумагам компании подняться на 2,1%.

Оборот Softline за 9 финансовых месяцев увеличился на 20%, до $1,6 млрд. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: По итогам III финансового квартала (октябрь-декабрь 2021 года) компания несколько снизила темпы роста выручки, однако увеличила прибыльность за счет опережающего активного развития более маржинального сегмента услуг. При этом с момента IPO Softline совершил пять сделок M&A, которые еще не нашли полноценного отражения в консолидированной финансовой отчетности. При этом компания ожидает, что по итогам 2021 финансового года оборот составит порядка $2,3-$2,4 млрд, маржинальность по скорректированной EBITDA - 26%.

Выручка Яндекса в IV квартале увеличилась на 54% г/г, скорректированная EBITDA снизилась на 29% г/г. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Позитивные результаты однозначно продемонстрировал сегмент «Такси», который по итогам IV квартала увеличил скорректированный показатель EBITDA в 3 раза, а по итогам всего 2021 года – почти в 3,5 раза. Яндекс.Маркет в прошедшем году увеличил GMV на 180%, тогда как в IV квартале данный показатель подскочил более чем в три раза в годовом сопоставлении. Впрочем, убыток здесь тоже сильно вырос. Так, по итогам всего года отрицательный скорректированный показатель EBITDA сегмента составил минус 40,5 млрд руб. против минус 8,3 млрд руб. в 2020 году. Вклад остальных бизнес-юнитов в консолидированные результаты «Яндекса» по-прежнему несущественный. Что касается прогнозов на текущий год, то "Яндекс" ожидает, что показатель консолидированной выручки вырастет более чем на 37% и составит 490-500 млрд руб., тогда как выручка сегмента "Поиск и портал" может увеличиться на 15-18%. Впрочем, на уровне EBITDA рост, видимо, будет куда более скромным.

Минфин решил воздержаться от размещения ОФЗ на волатильном рынке

Рубль был столь же успешным, как и рынок акций. В моменте доллар слабел до 75,11, а евро до 85,19 рублей. В случае дальнейшей разрядки геополитической ситуации можно ожидать движение курса доллара в диапазон 72,0-74,0, или даже к более оптимистичным для рубля значениям.

Минфин РФ пока решил перестраховаться и отказался от проведения аукционов ОФЗ 16 февраля. Впрочем, подобное решение можно считать логичным, так как при волатильности геополитической неопределённости и на фоне решения ЦБ РФ повысить ставку до 9,5% ведомство пока не готово говорить убедительно о приемлемых уровнях доходности.

На Forex ситуация развивалась не в пользу доллара. DXY терял около 0,35%, хотя доходность по казначейским обязательствам США вновь повышалась. По 10-летним бумагам она подскочила почти на 5 базисных пункта до 2,04%. По германским 10-летним бондам она выросла на 3,1 базисный пункт до 0,313%. То есть динамика облигаций говорила о негативных ожиданиях. Однако валюты, восприимчивые к риску, напротив, свидетельствовали о позитивном настрое. AUD и NZD отыгрывали у доллара около 0,35%.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 96,00 (-0,39%),

EUR-USD - $1,136 (+0,48%),

GBP-USD - $1,354 (+0,13%),

USD-JPY – 115,62 (+0,1%),

USD-RUB – 75,31 (-1,89%),

EUR-RUB – 85,50 (-1,41%).

Цены производителей США замедляют рост

Геополитическая разрядка столь же позитивно сказалась на американских индексах, которые даже игнорировали рост доходностей по казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам она подскочила до 2,04%, но инвесторы решили принять сей факт на счёт покупки риска и выхода из защитных инструментов.

Кроме геополитики, у американского инвестора появилась надежда в сфере инфляции. Цены производителей замедлили свой рост в январе до 9,7% с 9,8% в декабре, хотя ожидалось более значимое снижение темпов до 9,1%. Базовый индекс цен производителей также замедлился до 8,3% с 8,5%, хотя прогнозы предполагали снижение до 7,9%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка оказался не столь оптимистичным, поднявшись в феврале до 3,1 п. с -0,7 п. в январе при ожиданиях 12,15 п.

Тем не менее, лишь сектор коммунальных услуг (-0,55%), как представитель защитной отрасли, и сектор энергетики (-1,39%), как пострадавший от резкого снижения цен на нефть, оказались в минусе. Остальные 9 отраслевых индексов показали рост. Наиболее сильный подъём был в цикличных товарах (+2,08%) и информационных технологиях (+2,73%).

По итогам торгов:

DJIA - 34988,84 п. (+1,22%),

S&P 500 - 4471,07 п. (+1,58%),

NASDAQ - 14139,76 п. (+2,53%).

Замедление инфляции в Китае открывает путь к новым стимулам

Азиатские индексы торговались в плюсе, реагируя на глобальный спад геополитической напряжённости. Впрочем, в Китае есть свой повод для роста в виде низкой инфляции.

Рост потребительских цен в Китае замедлился до 0,9% в январе по сравнению с 1,5% в декабре. Ожидалось снижение до 1,0%. Цены производителей замедлили рост до 9,1% с 10,3% в декабре при ожиданиях 9,5%. Таким образом, у китайского рынка появляются дополнительные поводы для надежд на стимулы Народного Банка. Среди лидеров дня был сектор производителей редкоземельных металлов, который повышался более чем на 2,5%. Бумаги биотехнологической WuXi AppTec подскочили более чем на 5% после сильной отчётности. Впрочем, стоит отметить, что на прошлой неделе акции компании были под сильным давлением на фоне включения в американский список по контролю над экспортом. В Гонконге дорожали компании технологичного сектора, который прибавлял почти 2%.

Японский рынок заметно повышался вслед за вдохновляющим примером американских индикаторов. Как и в США, среди лидеров были акции технологичных компаний. К примеру, акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron повышались более чем на 4%. Производитель пива Asahi Holdings объявил о закрытии двух неэффективных фабрик в Японии, но рынок принял новость позитивно, что привело к росту бумаг компании более чем на 5%. Акции Bridgestone подскочили на 7% после объявления программы обратного выкупа.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27454,14 п. (+2,19%),

Hang Seng - 24614,85 п. (+1,06%),

Shanghai Composite - 3466,01 п. (+0,58%).

Снижение запасов в США может остановить коррекцию в нефти

Накануне нефть резко подешевела на фоне геополитической разрядки, но смогла остановиться после выхода отчёта по запасам. Согласно данным API, на неделе до 11 февраля коммерческие запасы в США сократились на 1,1 млн бар. Запасы бензина снизились на 923 тыс. бар., а дистиллятов на 546 тыс. бар. Таким образом, временная остановка НПЗ в Техасе в связи со сложными погодными условиями привела к общему снижению запасов. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали падение запасов нефти всего на 0,2 млн бар., а также снижение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар. Статистика API позволила нефти остановить снижение.

По состоянию на 8:50 мск: