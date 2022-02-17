«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи завершит торги в диапазоне 3510–3680 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи на торгах 16 февраля к 12:00 мск вырос на 1,6%, следуя за котировками американских площадок на премаркете и нефтяными ценами.

Кроме того, поддержку отечественному рынку оказывают улучшение ситуации с ликвидностью, позитивные ожидания в отношении действий регуляторов ведущих экономик АТР, а также наметившаяся деэскалация внешнеполитического конфликта.

Индексу Мосбиржи удалось оттолкнуться от сильной среднесрочной технической поддержки около 3400 пунктов. В лидерах роста сегодня значительное количество бумаг высоко капитализированных компаний. В частности, акции ИСКЧ, АФК Система и CIAN подорожали более чем на 4%, Headhunter прибавляет 3,56%. Хуже рынка выглядят бумаги Tинькофф Банка (-1,69%) и ММК (-1,23%).

НОВАТЭК (-1,26%) в эту среду опубликует финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2021 год. Прогноз предполагает рекордную выручку за год на уровне 1,115 трлн руб. и прибыль в объеме 425 млрд руб. Столь оптимистичные прогнозы обоснованы активным ростом цен на газ. Если фактические показатели НОВАТЭКа совпадут с ожидаемыми, это даст основание для пересмотра целевой цены по его акциям. Таргет может быть установлен выше 2000 руб.

Алроса (-1,48%) за январь продала на 24% меньше алмазно-бриллиантовой продукции, чем за тот же период прошлого года. Показатель составил $325 млн. Сокращение продаж объясняется тем, что в январе 2021-го запасы алмазного сырья у компании были выше. Реакция рынка на статистику продаж Алросы была негативной, хотя вышедшие данные совпадают с нашим прогнозам. Мы по-прежнему ожидаем снижение выручки компании в первом квартале на 33% г/г, а по итогам 2022 года прогнозируем показатель на уровне 378 млрд руб.

Чистая прибыль Интер РАО (-0,28%) по РСБУ в 2021 году выросла на 8,6% г/г, до 26 млрд руб. Выручка увеличилась в 2,8 раза и составила 88,5 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза. Эти результаты служат основанием для повышения прогноза прибыли на 2021-2022 годы с текущих 100 млрд и 93 млрд руб. Кроме того, результаты ИРАО позволяют пересмотреть таргет по акции компании к верхней границе актуального диапазона 6–8 руб. за бумагу.

Дальнейший рост российского рынка на текущих торгах будут сдерживать технические факторы. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3510–3680 пунктов. Ориентиры для курса пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,35–77,05 и 84,75–86,90 соответственно.