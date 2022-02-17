Газпромбанк занял лидирующие позиции в ежегодных рейтингах Cbonds по итогам 2021 года

Газпромбанк по данным ежегодных рейтингов Cbonds стал лучшим организатором выпусков локальных облигаций и еврооблигаций российских эмитентов без учета собственных выпусков, что максимально объективно говорит о сильных позициях Газпромбанка как организатора выпусков сторонних эмитентов. Также Банк стал лучшим организатором всех выпусков еврооблигаций России и локальных облигаций России в реальном секторе.

В тройку лучших на втором месте Газпромбанк вошел в категориях организаторов рыночных выпусков облигаций России без учета собственных выпусков и организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России.

Традиционно Банк вошел в число лидеров как организатор ESG-выпусков с учетом собственных в 2021 году, заняв второе место (первое место без учета собственных выпусков).

В 2021 году Газпромбанком были реализованы дебютные знаковые и инновационные для российского и международного рынков сделки, среди которых бессрочные облигации Газпром Капитала, зеленые облигации города Москвы и Атомэнергопрома, социальные инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, облигации ВЭБ.РФ с переменным купоном с привязкой к RUONIA, облигации Мэйл.Ру Финанс, еврооблигации Лукойла, Российской Федерации, Газпрома, РЖД, Фосагро.

«На локальном долговом рынке Банк работает в очень конкурентной среде, фокусируясь, прежде всего, на рыночных клиентских сделках, а не на собственных выпусках. Интересы корпоративных клиентов и институциональных инвесторов приоритезированы и требуют новизны знаний, быстроты и слаженности в работе со смежными подразделениями. Именно это и позволило достичь очередного рубежа и закрепить лидерство и на рынке еврооблигаций для российских эмитентов. Новая точка развития компетенций – ESG и здесь поддержка и внимание всего банка в основе наших текущих и будущих достижений.», - отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.