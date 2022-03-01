«Открытие»: Расписки российских компаний в Лондоне и США были под сильным давлением продаж в понедельник

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research».

Торги на фондовом рынке в понедельник, 28 февраля, по решению Банка России не проводились. Валютные торги на Московской бирже закончились в 19:00 мск. В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск.

ЦБ оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.

На 20:50 мск:

· Индекс МосБиржи — 2 470,48 п. (+0,0%), с нач. года -34,8%

· Индекс РТС — 936,94 п. (+0,0%), с нач. года -41,3%

· Индекс MSCI EM — 1 171,99 п. (+0,00%), с нач. года -4,9%

· Stoxx Europe 600 — 453,11 п. (-0,09%), с нач. года -7,1%

· DAX — 14 461,02 п. (-0,73%), с нач. года -9,0%

· FTSE 100 — 7 458,25 п. (-0,42%), с нач. года +0,7%

Депозитарные расписки российских компаний, которые торгуются в Лондоне и США, существенно подешевели сегодня. Расписки Сбербанка упали на 74% до $1,0555 в Лондоне. Расписки «Магнита» также подешевели на 74% до $2,054 в Лондоне. Расписки «Газпрома» в Лондоне потеряли в цене 52,5%, опустившись в цене до $2,65. Бумаги «Роснефти» подешевели на 50% до $2,7. Это дает примерное представление о том, на каких уровнях могут открыться торги на российском фондовом рынке, когда будет принято решение возобновить работу фондовой секции Московской Биржи.

Крупнейший ориентированный на российские активы ETF-фонд США – Vaneck Russia ETF – потерял около четверти своей стоимости на торгах в Нью-Йорке после просадки на треть на прошлой неделе. В США торги расписками Yandex и компании Ozon резко упали на премаркете и торги этими бумагами были остановлены.

Индексный провайдер MSCI заявил, что удаление российских компаний из индексов является «естественным шагом в дальнейшем».

Ключевым событием дня, пожалуй, были переговоры России и Украины в Белоруссии. Особенного прорыва, скорее всего, никто не ждал. Его и не произошло. Российская и украинская стороны нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, заявил по итогам переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский. Следующая встреча состоится в ближайшие дни. Это позитивный момент. Однако именно в контексте переговоров несколько тревожной выглядела новость о том, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для обретения страной членства в Европейском союзе.

Внешняя риторика остается агрессивной и подразумевает все новые инициативы по различным рестрикциям в финансовой сфере помимо уже введенных весьма жестких санкций. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе выступления в парламенте сообщила о двух новых законодательных инициативах. Новые меры предусматривают “полномочия по запрету клиринга операций в фунтах для российских банков”. Меры затронут, в том числе Сбербанк. Речь идет также о полной блокировке активов еще трех банков. Трасс также объявила о запрете на экспорт в Россию товаров ряда “критических секторов”.

Внешний фон

Европа

Европейские акции незначительно подешевели в понедельник, но, похоже, панъевропейский индекс STOXXEurope 600 нашел поддержку в диапазоне 440-430 пунктов. Второй месяц подряд индекс завершает снижением.

14 из 20 секторов панъевропейского индекса закрылись в плюсе. В лидерах роста были коммунальщики, технологические акции и сфера туризма и гостеприимства. Банки, автопроизводители и страховщики заметно подешевели.

С начала года только 2 из 20 секторов в плюсе – это горнодобывающий, энергетический сектор. Лидеры снижения с начала года: технологические акции, ритейл, финансовые услуги.

Неопределенность на рынках сохраняется. И волатильность на этой неделе должна оставаться высокой. Складывается впечатление, что инвесторы не до конца понимают риски стратегии полного исключения России из финансовой системы. Возможно кажется, что влияние на экономику будет ограниченным во всех сферах за исключением энергетического сектора. Но в том то и проблема: нет энергии – нет здоровой экономики.

Акции BP подешевели в качестве реакции на анонсированное на выходных решение выйти из доли в «Роснефти».

Акции авиакомпаний были под давлением, поскольку Европа закрыла воздушное пространство для авиакомпаний из России, а РФ ответила зеркальным решением. Наиболее заметно потеряли в цене бумаги TUIAG, Deutsche Lufthansa и Wizz Air.

Аналогичным образом акции тех европейских банков, которые имели наиболее тесный бизнес с РФ, также были под давлением.

· Лидеры дня Stoxx 600: Rheinmetall +24,8%, Vestas Wind Systems +15,1%, Leonardo +15,1%, Siemens Gamesa Renewable Energy +14,4%, Allegro.eu +14,0%.

· Аутсайдеры дня Stoxx 600 входят: Polymetal International -56,0%, Nokian Renkaat -20,1%, Raiffeisen Bank International -14,0%, Mondi -12,0%, Coca-Cola HBC -10,9%.

В общей сложности 319 акций в составе панъевропейского индекса выросли и 275 упали.

На 20:50 мск:

· S&P 500 — 4 345,65 п. (-0,89%), с нач. года -8,8%

· VIX — 30,96 п. (+3,37 пт), с нач. года +13,74 пт

· MSCI World — 2 911,03 п. (-2,32%), с нач. года -9,9%

США

Рынок акций США заметно снижался на фоне неопределенности, связанной с дальнейшим развитием событий вокруг Украины и России. Администрация Джо Байдена запретила американским юридическим и физическим лицам вести дела с Банком России, ФНБ и Минфином. Акции банков, имеющих связи с Россией (Raiffeisen, Societe Generale, Unicredit), находились в числе главных аутсайдеров, а бумаги компаний из защитных секторов пользовались спросом.

Рынок ждет, что эскалация конфликта вокруг Украины вынудит ФРС смягчить позицию. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 5,64 ее повышений до конца года против 6,22 по состоянию на закрытие сессии пятницы, 25 февраля.

Капитал продолжает течь на рынок акций США: по данным Bloomberg, на прошлой неделе SPY (ETF, ориентированный на S&P 500) привлек свыше $10 млрд, из которых $7 млрд пришлись на одну только пятницу, когда S&P 500 вырос на 2,24%. Тем временем QQQ (ETF, ориентированный на Nasdaq 100) зафиксировал приток капитала объемом $1,4 млрд, а TQQQ («тройной» ETF, ориентированный на Nasdaq 100) привлек $1,1 млрд.

Ситуация вокруг Украины давит на рынок акций США

На 20:50 мск:

· S&P 500 — 4 345,65 п. (-0,89%), с нач. года -8,8%

· VIX — 30,96 п. (+3,37 пт), с нач. года +13,74 пт

· MSCI World — 2 911,03 п. (-2,32%), с нач. года -9,9%

Валютный рынок

Доллар в понедельник дешевел против конкурентов по статусу защитных валют – швейцарского франка и японской иены, а также терял в цене против просырьевых представителей Большой десятки. При этом валюта США дорожала против европейских валют. Россия крупный экспортер сырья, поэтому текущая ситуация подталкивает цены на нефть и металлы к росту. Австралийский, новозеландский и канадский доллары извлекают из этого выгоду.

Рубль, конечно же, был самым слабым представителем в сегменте 24 валют развивающихся рынков. Российская валюта начинала день на доселе неизведанной для себя территории. В итоге на 19:00 мск курс составил 94,6 за доллар. На максимумах курс достигал 109,185 за единицу валюты США, что на 26,2 рубля выше закрытия торгов в пятницу.

Банк России утром экстренно повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции во второй половине дня сказала, что новые западные санкции ограничили возможности ЦБ использовать золотовалютные резервы, и поэтому он не проводил в понедельник валютные интервенции, направленные на поддержку курса рубля. По состоянию на 18 февраля международные резервы Банка России составляли эквивалент $643 млрд, но из-за санкций реально можно рассчитывать приблизительно на 40% резервов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер, которые включают ограничение на движение капитала в России.

ВТБ сообщил, что с 28 февраля повысит процентные ставки по сберегательным продуктам, в том числе по валютным депозитам. Ставки по рублевым вкладам и счетам достигнут 18% годовых, по депозитам в долларах – 5%, в евро – 4%.

Реализованных мер достаточно, чтобы стабилизировать рубль в краткосрочной перспективе. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на Украине.

На 20:50 мск:

· EUR/USD — 1,1199 (-0,60%), с начала года -1,5%

· GBP/USD — 1,339 (-0,11%), с начала года -1,0%

· USD/JPY — 115,08 (-0,42%), с начала года +0,0%

· Индекс доллара — 96,862 (+0,26%), с начала года +1,2%

· USD/RUB — 100,788 (+20,13%), с начала года +34,1%

· EUR/RUB — 103,86 (+9,82%), с начала года +21,5%

Товарный рынок

Цены на нефть прибавили в цене на торгах в понедельник. По данным Bloomberg, знаковым событием сегодня был тот факт, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Польши купил выставленный тендер на российскую нефть Urals. Нефтетрейдер Trafigura также забронировал танкер под нефть Urals. На прошлой неделе Urals торговался с рекордным дисконтом к бенчмарку, поскольку покупатели боялись санкций и не покупали российскую нефть. Однако проанализировав санкции компании, похоже, осознали, что по-прежнему могут безопасно покупать российские сорта черного золота.

Цены на газ в Европе демонстрировали высокую волатильность. Ближний контракт на индекс TTF на одноименной голландской площадке торговался в диапазоне $1100-1500 за тыс. кубометров. Несмотря на высокую волатильность, в целом ситуация была стабильной на фоне ожиданий результатов переговоров России и Украины.

«Газпром» заказал мощности на 11,3 млн киловатт-часов в час из предложенных 38,4млн киловатт-часов c 22:00 28 февраля до 8:00 МСК 1 марта.

Shell заявила, что намерена выйти из своих совместных проектов с Газпромом и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода по производству СПГ Сахалин-2, 50% акций Salym Petroleum Development и проекта на Гыданском полуострове.

На 20:50 мск:

· Brent, $/бар. — 100,89 (+3,02%), с нач. года +29,7%

· WTI, $/бар. — 95,97 (+4,78%), с нач. года +27,6%

· Urals, $/бар. — 94,27 (+2,70%), с нач. года +22,8%

· Золото, $/тр. унц. — 1 896,72 (+0,49%), с нач. года +3,7%

· Серебро, $/тр. унц. — 24,32 (+0,53%), с нач. года +5,5%

· Алюминий, $/т — 3 357,50 (-0,23%), с нач. года +19,6%

· Медь, $/т — 9 873,00 (+1,43%), с нач. года +1,6%

· Никель, $/т — 24 361,00 (+0,38%). с нач. года +17,4%